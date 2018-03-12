Карен Шахназаров: Часть мировоззрения ушла после смерти Олега Табакова
Карен Шахназаров прокомментировал сведения о смерти Олега Табакова, скончавшегося на 83-м году жизни после борьбы с тяжелым недугом. Для режиссера после шокирующей новости ушла часть его мировоззрения.
Шахназаров назвал Олега Табакова одной из самых ярких фигур российской культуры. Для многих смерть заслуженного артиста СССР является большой потерей. Режиссер вырос на картинах культурного деятеля и помнит его еще в молодом возрасте во время участия в ефремовском «Современнике». Он считает скончавшегося исполнителя «большим обаятельным человеком с огромным запасом энергии».
Свои соболезнования близким Олега Табакова высказал Олег Басилашвили, а также сотрудники МХТ имени Чехова. Артист перед смертью боролся с тяжелым недугом и находился под присмотром у медиков. В Сети появился видеоролик, где жена знаменитости покидает клинику сразу после ухода из жизни 82-летнего творческого деятеля.
Ранее сообщалось, что ради прощания с Олегом Табаковым в больницу приехал Евгений Миронов.
Шахназаров назвал Олега Табакова одной из самых ярких фигур российской культуры. Для многих смерть заслуженного артиста СССР является большой потерей. Режиссер вырос на картинах культурного деятеля и помнит его еще в молодом возрасте во время участия в ефремовском «Современнике». Он считает скончавшегося исполнителя «большим обаятельным человеком с огромным запасом энергии».
Свои соболезнования близким Олега Табакова высказал Олег Басилашвили, а также сотрудники МХТ имени Чехова. Артист перед смертью боролся с тяжелым недугом и находился под присмотром у медиков. В Сети появился видеоролик, где жена знаменитости покидает клинику сразу после ухода из жизни 82-летнего творческого деятеля.
Ранее сообщалось, что ради прощания с Олегом Табаковым в больницу приехал Евгений Миронов.
Автор: Татьяна Кравченко