Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

"Судьба человека": Гвоздикова заявила о своём презрении к любовнице Евгения Жарикова
Наталья Гвоздикова заявила, что презирает любовницу Евгения Жарикова. Актриса посетила студию телепрограммы «Судьба человека». Она рассказала о том, как смогла пережить измену известного супруга.

"Судьба человека": Гвоздикова заявила о своём презрении к любовнице Евгения Жарикова


Наталья Гвоздикова считалась одной из наиболее красивых актрис в кинематографе СССР. Невзирая на весьма привлекательную внешность и достаточно успешную карьеру, её личная жизнь оказалась затронута предательствами и потерями. Первый супругом артистки стал математик, который, по признанию артистки, был патологическим ревнивцем. На развод она решилась, когда узнала об изменах мужа.

По прошествии некоторого времени Наталья Гвоздикова познакомилась с актером Евгением Жариковым. Они скрывали свой роман от коллег на съемках сериала «Рожденная Революцией». В соответствии со сценарием пара играла роль супругов. В 1976-м у знаменитостей родился сын Федор. Гвоздикова сообщила, что многие годы супружеской жизни дались ей достаточно непросто. Актриса тогда еще не догадывалась, что у супруга появилась вторая семья. По воспоминаниям Гвоздиковой, любовница её супруга была совершенно некрасивой женщиной, «серой мышью», пытавшейся обманом забрать Жарикова из счастливой семьи. Для этого она распространяла сплетни о знаменитой паре.

«Это был шантаж, его запугали, всё очень больно… Жизнь с Женей была настолько счастливой, он любил меня. В этом и парадокс... Я считала, что угодно, но не с этой женщиной. Она просто преследовала его, нас. Мне в голову подобное прийти не могло. Она рассчитывала, что я его выгоню, он будет один и придёт к ней. Ему предложили жить на две семьи», – сообщил Наталья Гвоздикова.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 04:30
Читайте также
Украина намерена взыскать $8 млрд в качестве
СМИ: российский самолет Ил-76 нарушил воздушную
Владимир Путин глубоко соболезнует родным Олега
Криптобиржа Binance заплатит за информацию о
Дмитрий Песков заявил о постепенном росте зарплат
«Русская рулетка»: США увлеклись киберагрессией
Министр энергетики Польши призвал не закупать
Евросоюз официально продлил на полгода
Жители Новокузнецка останутся на два дня без
В Уфе жители двух районов останутся без холодного
Киев вызвал повестками российских судей из-за
В центре Ростова нашли древнее захоронение с
Добавление комментария
Последние новости
13.03, 05:30 Создатель Amazon считает Землю абсолютной жемчужиной и
13.03, 05:00 Компания Brabham опубликовала аудиотизер своего нового
13.03, 04:30 "Судьба человека": Гвоздикова заявила о своём презрении
13.03, 04:00 Лена Миро едко прокомментировала новость о беременности
13.03, 03:30 "Ты не поверишь!": Дима Билан сообщил об усталости от
13.03, 03:00 Ученые: Женщины-инициаторы меньше сожалеют о случайном
13.03, 02:30 Aston Martin разрабатывает «младшего» брата гиперкара
13.03, 02:03 В США ученые через 15 лет будут получать дешевую энергию
13.03, 01:29 Ученые нашли древнюю статую танцующего Шивы в индийской
13.03, 01:00 Ученые научились «заправлять» автомобили банками из-под
13.03, 00:30 Учёные считают стрессом и депрессию заразными
12.03, 23:58 Ученые заявили об уникальном составе первых древних
12.03, 23:41 Связь между эмпатией и шизофренией ученые объяснили
12.03, 23:22 Ученые: Игры и ухаживания за собаками успокоят студентов
12.03, 22:59 Ученые ежегодно регистрируют до 10 тысяч сигналов из
12.03, 22:41 Новый бюджетный MacBook получит Retina-дисплей
12.03, 22:20 Актриса Наталья Рудова назвала Анну Седокову «скучной
12.03, 22:00 Audi показала тизер виртуального концепта для
12.03, 21:50 "На самом деле": Виталина Цымбалюк-Романовская ударила
12.03, 21:37 В феврале КамАЗ увеличил производство на 11%