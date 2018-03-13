"Судьба человека": Гвоздикова заявила о своём презрении к любовнице Евгения Жарикова
Наталья Гвоздикова заявила, что презирает любовницу Евгения Жарикова. Актриса посетила студию телепрограммы «Судьба человека». Она рассказала о том, как смогла пережить измену известного супруга.
Наталья Гвоздикова считалась одной из наиболее красивых актрис в кинематографе СССР. Невзирая на весьма привлекательную внешность и достаточно успешную карьеру, её личная жизнь оказалась затронута предательствами и потерями. Первый супругом артистки стал математик, который, по признанию артистки, был патологическим ревнивцем. На развод она решилась, когда узнала об изменах мужа.
По прошествии некоторого времени Наталья Гвоздикова познакомилась с актером Евгением Жариковым. Они скрывали свой роман от коллег на съемках сериала «Рожденная Революцией». В соответствии со сценарием пара играла роль супругов. В 1976-м у знаменитостей родился сын Федор. Гвоздикова сообщила, что многие годы супружеской жизни дались ей достаточно непросто. Актриса тогда еще не догадывалась, что у супруга появилась вторая семья. По воспоминаниям Гвоздиковой, любовница её супруга была совершенно некрасивой женщиной, «серой мышью», пытавшейся обманом забрать Жарикова из счастливой семьи. Для этого она распространяла сплетни о знаменитой паре.
«Это был шантаж, его запугали, всё очень больно… Жизнь с Женей была настолько счастливой, он любил меня. В этом и парадокс... Я считала, что угодно, но не с этой женщиной. Она просто преследовала его, нас. Мне в голову подобное прийти не могло. Она рассчитывала, что я его выгоню, он будет один и придёт к ней. Ему предложили жить на две семьи», – сообщил Наталья Гвоздикова.
Наталья Гвоздикова считалась одной из наиболее красивых актрис в кинематографе СССР. Невзирая на весьма привлекательную внешность и достаточно успешную карьеру, её личная жизнь оказалась затронута предательствами и потерями. Первый супругом артистки стал математик, который, по признанию артистки, был патологическим ревнивцем. На развод она решилась, когда узнала об изменах мужа.
По прошествии некоторого времени Наталья Гвоздикова познакомилась с актером Евгением Жариковым. Они скрывали свой роман от коллег на съемках сериала «Рожденная Революцией». В соответствии со сценарием пара играла роль супругов. В 1976-м у знаменитостей родился сын Федор. Гвоздикова сообщила, что многие годы супружеской жизни дались ей достаточно непросто. Актриса тогда еще не догадывалась, что у супруга появилась вторая семья. По воспоминаниям Гвоздиковой, любовница её супруга была совершенно некрасивой женщиной, «серой мышью», пытавшейся обманом забрать Жарикова из счастливой семьи. Для этого она распространяла сплетни о знаменитой паре.
«Это был шантаж, его запугали, всё очень больно… Жизнь с Женей была настолько счастливой, он любил меня. В этом и парадокс... Я считала, что угодно, но не с этой женщиной. Она просто преследовала его, нас. Мне в голову подобное прийти не могло. Она рассчитывала, что я его выгоню, он будет один и придёт к ней. Ему предложили жить на две семьи», – сообщил Наталья Гвоздикова.
Автор: Валерий Антонов