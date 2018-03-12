СМИ: В украинских соцсетях обрадовались смерти Табакова
Украинские соцсети ликуют и радуются смерти известного российского актера и режиссера Олега Табакова. Эта информация прозвучала в одном из видео, опубликованном на YouTube.
Автор ролика отмечает, что радуются не все украинцы. Тем не менее, нашлись и те, кто считает, что профайл Табакова, заведенный на сайте «Миротворец», не нужно удалять, а следует оставить его пожизненно.
Отмечается, что худрук даже не был в Крыму. Он просто отрицал многие утверждения, касающиеся событий на Донбассе, как и многие другие артисты.
Автор ролика отмечает, что радуются не все украинцы. Тем не менее, нашлись и те, кто считает, что профайл Табакова, заведенный на сайте «Миротворец», не нужно удалять, а следует оставить его пожизненно.
Отмечается, что худрук даже не был в Крыму. Он просто отрицал многие утверждения, касающиеся событий на Донбассе, как и многие другие артисты.
Автор: Валерия Орлова