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exclusive / Наука

Создатель Amazon считает Землю абсолютной жемчужиной и лучшей планетой Солнечной системы
Создатель интерент-ритейлера Amazon Джефф Безос пришел на гала-ужин организации The explorers club, которая пропагандирует научное познание окружающей среды. В рамках данного мероприятия бизнесмен отведал экзотические блюда и вступил с речью, в которой назвал Землю абсолютной жемчужиной, а также лучшей планетой Солнечной системы.

Создатель Amazon считает Землю абсолютной жемчужиной и лучшей планетой Солнечной системы


По словам Джеффа Безоса, в настоящее время ученые больше уделяют внимания миссиям на Марс или Луну, намереваясь изучать дальние уголки Вселенной и найти признаки жизни на других космических объектах. При этом им никогда не удастся отыскать планету, похожую на Землю, так как именно на ней родились и живут люди, поэтому Планета останется непревзойденной и уникальной.

Примечательно, что Джефф Базос стал единственным бизнесменом из «десятки» самых богатых в мире, пришедший на данное мероприятие. Он также получил награду астронавта Базза Олдрина и отведал во время ужина блюдо из тарантула, мяса игуаны и тараканов.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 05:30
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