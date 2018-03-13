Создатель Amazon считает Землю абсолютной жемчужиной и лучшей планетой Солнечной системы
Создатель интерент-ритейлера Amazon Джефф Безос пришел на гала-ужин организации The explorers club, которая пропагандирует научное познание окружающей среды. В рамках данного мероприятия бизнесмен отведал экзотические блюда и вступил с речью, в которой назвал Землю абсолютной жемчужиной, а также лучшей планетой Солнечной системы.
По словам Джеффа Безоса, в настоящее время ученые больше уделяют внимания миссиям на Марс или Луну, намереваясь изучать дальние уголки Вселенной и найти признаки жизни на других космических объектах. При этом им никогда не удастся отыскать планету, похожую на Землю, так как именно на ней родились и живут люди, поэтому Планета останется непревзойденной и уникальной.
Примечательно, что Джефф Базос стал единственным бизнесменом из «десятки» самых богатых в мире, пришедший на данное мероприятие. Он также получил награду астронавта Базза Олдрина и отведал во время ужина блюдо из тарантула, мяса игуаны и тараканов.
По словам Джеффа Безоса, в настоящее время ученые больше уделяют внимания миссиям на Марс или Луну, намереваясь изучать дальние уголки Вселенной и найти признаки жизни на других космических объектах. При этом им никогда не удастся отыскать планету, похожую на Землю, так как именно на ней родились и живут люди, поэтому Планета останется непревзойденной и уникальной.
Примечательно, что Джефф Базос стал единственным бизнесменом из «десятки» самых богатых в мире, пришедший на данное мероприятие. Он также получил награду астронавта Базза Олдрина и отведал во время ужина блюдо из тарантула, мяса игуаны и тараканов.
Автор: Татьяна Свиридова