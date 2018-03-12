Владимир Машков приехал в больницу ради прощания с Олегом Табаковым
Владимир Машков, снявшийся в фильме «Экипаж», приехал в больницу, чтобы попрощаться с заслуженным артистом СССР Олегом Табаковым. Пятый канал опубликовал короткое видео, где актер говорил по телефону на улице возле клиники.
Не только Владимир Машков принял решение лично приехать в клинику, где проходил лечение Олег Табаков. До него это же сделал и Евгений Миронов. Оба исполнителя встречались на площадке во время съемок экранизации романа Достоевского «Идиот». Остальные звезды отечественного кинематографа высказали свои соболезнования родным 82-летнего актера в связи с его смертью. Для многих новость об его уходе из жизни стала шокирующей. Жена худрука драмтеатра покинула медицинский центр практически сразу.
Последние месяцы Олег Табаков находился на лечении и боролся с тяжелым недугом. Владимир Урин заявил, что до последнего надеялся на выздоровление артиста. Врачи вводили знаменитость в состояние искусственной комы. Позже его отключили от установленной в клинике системы жизнеобеспечения.
Ранее в МХТ имени Чехова пообещали сказать о месте похорон Олега Табакова.
Не только Владимир Машков принял решение лично приехать в клинику, где проходил лечение Олег Табаков. До него это же сделал и Евгений Миронов. Оба исполнителя встречались на площадке во время съемок экранизации романа Достоевского «Идиот». Остальные звезды отечественного кинематографа высказали свои соболезнования родным 82-летнего актера в связи с его смертью. Для многих новость об его уходе из жизни стала шокирующей. Жена худрука драмтеатра покинула медицинский центр практически сразу.
Последние месяцы Олег Табаков находился на лечении и боролся с тяжелым недугом. Владимир Урин заявил, что до последнего надеялся на выздоровление артиста. Врачи вводили знаменитость в состояние искусственной комы. Позже его отключили от установленной в клинике системы жизнеобеспечения.
Ранее в МХТ имени Чехова пообещали сказать о месте похорон Олега Табакова.
Автор: Татьяна Кравченко