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exclusive / Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову в образе Лебедя
Анастасия Волочкова представила в Instagram-аккаунте видео, где показала подготовку к балетной постановке Сен-Санса «Леди» и пожаловалась фанатам на невыносимые условия в театре Латвии, где она должна исполнить роль Лебедя. Фолловеры заявили, что образ утонченной птицы не подходит крупной танцовщице.

Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову в образе Лебедя


«Это такое счастье - быть профессионалом своего дела! Этим нужно дорожить! Я многим бы посоветовала не писать негативные комментарии, а работать над собой и оттачивать свое умение, доводя его до уровня мастерства», - написала в посте знаменитость. Волочкова предложила помериться умением трудиться и показала, как готовится к участию в спектакле и репетирует партию Лебедя. Танцовщице не очень понравились условия в театре и отсутствие на сцене линолеума, однако заявила, что все трудности она готова преодолевать.

В комментариях поклонники назвали балерину «слишком тяжеловатой» для такой роли. Некоторые хейтеры вспомнили композитора, который, по всей вероятности, «переворачивается в гробу от подобного зрелища».

Ранее поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за новый снимок с возлюбленным.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 06:01
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