Названа дата прощания с Олегом Табаковым
В Минкультуры назвали дату прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым. Траурная церемония состоится в четверг, 15 марта.
Сердце культурного деятеля перестало биться сегодня, 12 марта, днем. С Табаковым простятся на сцене МХТ имени Чехова, где он проработал много лет. С сегодняшнего дня в театре отменены все представления.
Похороны Олега Павловича состоятся на Новодевичьем кладбище. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия к церемонии прощания. В Минкульте добавили, что такого великого артиста нужно проводить достойно.
Сердце культурного деятеля перестало биться сегодня, 12 марта, днем. С Табаковым простятся на сцене МХТ имени Чехова, где он проработал много лет. С сегодняшнего дня в театре отменены все представления.
Похороны Олега Павловича состоятся на Новодевичьем кладбище. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия к церемонии прощания. В Минкульте добавили, что такого великого артиста нужно проводить достойно.
Автор: Валерия Орлова