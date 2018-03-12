Победительница 5-го сезона шоу «Холостяк» Екатерина Никулина дебютировала как певица
Екатерина Никулина, победительница 5-го сезона телешоу «Холостяк», дебютировала в качестве певицы. В первый раз о своих планах на покорение сцены она сообщила в начале 2018 года. В то время девушка официально подтвердила свой разрыв с Ильей Глинниковым, поясняя это желанием сосредоточиться на развитии собственной музыкальной карьеры.
«Сейчас опять продолжаю заниматься тем же, чем до шоу — музыкальной карьерой. За 6 месяцев планирую выпустить альбом, до которого прежде не доходили руки, провести съемку клипов. Музыка экспериментальная, это будет именно микстейп из нескольких различных направлений. О выходах собственных треков обязательно стану сообщать на страницах в соцсетях», — сообщил победительница шоу «Холостяк».
Отметим, что 3 июня 2017 года в финале 5-го сезона проекта Илья Глинников выбрал именно Екатерину Никулину. Актер сделал возлюбленной предложение и увез к себе. Влюбленные скрывались от общественности вплоть до показа в эфире финальной серии «Холостяка». После этого пара регулярно публиковала совместные снимки в соцсетях и появлялась на публике. Герои реалити-шоу расстались в конце 2017 года.
«Сейчас опять продолжаю заниматься тем же, чем до шоу — музыкальной карьерой. За 6 месяцев планирую выпустить альбом, до которого прежде не доходили руки, провести съемку клипов. Музыка экспериментальная, это будет именно микстейп из нескольких различных направлений. О выходах собственных треков обязательно стану сообщать на страницах в соцсетях», — сообщил победительница шоу «Холостяк».
Отметим, что 3 июня 2017 года в финале 5-го сезона проекта Илья Глинников выбрал именно Екатерину Никулину. Актер сделал возлюбленной предложение и увез к себе. Влюбленные скрывались от общественности вплоть до показа в эфире финальной серии «Холостяка». После этого пара регулярно публиковала совместные снимки в соцсетях и появлялась на публике. Герои реалити-шоу расстались в конце 2017 года.
Автор: Валерий Антонов