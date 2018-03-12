Российские телеканалы изменят сетку вещания из-за смерти Олега Табакова
Представители российских телеканалов заявили о планах изменить сетку вещания в связи со смертью 82-летнего артиста Олега Табакова. В эфир начнут выходить кинокартины с участием актера, а также документальные фильмы о его судьбе.
На канале «Россия 1» после передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» выйдет эпизод «Белой студии», где героем стал Олег Табаков. После нее зрители получат возможность просмотреть документальное кино о творчестве исполнителя. На НТВ в 00:20 покажут ленту под названием «Сирота казанская». 17 марта начнут транслировать выпуск «Однажды» специально в память худрука московского драматического театра. Поклонники посмотрят одно из самых последних его интервью.
Канал «Культура» запустит целый цикл программ об Олеге Табакове. РЕН ТВ покажет художественную картину «Человек с бульвара Капуцинов» и еще одну документальную ленту. 12 марта появилась новость о смерти российского исполнителя, боровшегося с тяжелым недугом. Ради прощания со знаменитостью в клинику приехали Евгений Миронов и Владимир Машков.
Ранее Шахназаров заявил, что со смертью Олега Табакова ушла часть его мировоззрения.
На канале «Россия 1» после передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» выйдет эпизод «Белой студии», где героем стал Олег Табаков. После нее зрители получат возможность просмотреть документальное кино о творчестве исполнителя. На НТВ в 00:20 покажут ленту под названием «Сирота казанская». 17 марта начнут транслировать выпуск «Однажды» специально в память худрука московского драматического театра. Поклонники посмотрят одно из самых последних его интервью.
Канал «Культура» запустит целый цикл программ об Олеге Табакове. РЕН ТВ покажет художественную картину «Человек с бульвара Капуцинов» и еще одну документальную ленту. 12 марта появилась новость о смерти российского исполнителя, боровшегося с тяжелым недугом. Ради прощания со знаменитостью в клинику приехали Евгений Миронов и Владимир Машков.
Ранее Шахназаров заявил, что со смертью Олега Табакова ушла часть его мировоззрения.
Автор: Татьяна Кравченко