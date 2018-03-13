Компания Brabham опубликовала аудиотизер своего нового спорткара BT62
Компания Brabham Automotive, занимающаяся разработкой спорткаров, представила в Сети аудиотизер со звуком мотора своей новой модели. Автомобиль, получивший название Brabham BT62, официально дебютирует в первых числах мая.
Марка спорткаров принадлежит сыну Джека Брэбэма, трехкратного чемпиона легендарной Формулы-1. В наименовании нового автомобиля BT6 заложены начальные буквы фамилий основателей бренда Брэбэна и Торанака, а также номер уникального для каждой модели шасси.
Самым знаменитым экземпляром фирмы Brabham стал BT7, первым выигравший заезд Формулы-1. Хорошо знакомы общественности машины BT19 и BT46B с системой принудительного разрежения воздуха, а также BT52, принесший вторую победу Нельсону Пике.
О новом спорткаре возрожденного бренда пока ничего не известно. Разработчики лишь заинтриговали автолюбителей звуком мотора на аудиотизере.
Марка спорткаров принадлежит сыну Джека Брэбэма, трехкратного чемпиона легендарной Формулы-1. В наименовании нового автомобиля BT6 заложены начальные буквы фамилий основателей бренда Брэбэна и Торанака, а также номер уникального для каждой модели шасси.
Самым знаменитым экземпляром фирмы Brabham стал BT7, первым выигравший заезд Формулы-1. Хорошо знакомы общественности машины BT19 и BT46B с системой принудительного разрежения воздуха, а также BT52, принесший вторую победу Нельсону Пике.
О новом спорткаре возрожденного бренда пока ничего не известно. Разработчики лишь заинтриговали автолюбителей звуком мотора на аудиотизере.
Автор: Ева Вит