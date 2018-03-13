На автосалоне в Нью-Йорке представят серийный кроссовер Acura RDX нового поколения
На автосалоне в Нью-Йорке 28 марта будет презентована серийная версия кроссовера Acura RDX. Автокомпания представила тизер и данные относительно нового поколения своего паркетника.
За дизайн Acura RDX ответственен профильный центр из Лос-Анджелеса, а техническое обеспечение разрабатывалось экспертами исследовательского центра в Раймонде. Сборку кроссовера проведут на площадке в штате Огайо. Acura RDX станет использовать 2-литровый турбированный силовой агрегат. В качестве трансмиссии будет использоваться 10-секционная АКПП.
Известно, что кроссовер получит систему полного привода. Отдельно для покупки будет доступна спортмодификация A-Spec. Новый Acura RDX станет использовать ряд элементов концепт-кара Precision, показанного в 2016 году в Детройте. В РФ авто марки Acura официально не реализуются с весны позапрошлого года. Причиной прекращения продаж оказался низкий спрос на продукцию марки вследствие изменения экономической ситуации.
За дизайн Acura RDX ответственен профильный центр из Лос-Анджелеса, а техническое обеспечение разрабатывалось экспертами исследовательского центра в Раймонде. Сборку кроссовера проведут на площадке в штате Огайо. Acura RDX станет использовать 2-литровый турбированный силовой агрегат. В качестве трансмиссии будет использоваться 10-секционная АКПП.
Известно, что кроссовер получит систему полного привода. Отдельно для покупки будет доступна спортмодификация A-Spec. Новый Acura RDX станет использовать ряд элементов концепт-кара Precision, показанного в 2016 году в Детройте. В РФ авто марки Acura официально не реализуются с весны позапрошлого года. Причиной прекращения продаж оказался низкий спрос на продукцию марки вследствие изменения экономической ситуации.
Автор: Валерий Антонов