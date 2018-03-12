СМИ: российский самолет Ил-76 нарушил воздушную границу Эстонии
Военно-транспортный самолет Ил-76, который принадлежит Министерству обороны РФ, нарушил воздушную границу Эстонии. Данную информацию предоставляет портал Postimees.
Согласно информации, инцидент произошел сегодня, 12 марта возле острова Вайндлоо. Представители главштаба эстонских Сил обороны сообщили, что вышеуказанный самолет пересек воздушные границы государства и находился в его пределах около одной минуты.
Отмечается, что транспондер летательного судна находился во включенном режиме, однако диспетчеры Эстонии не смогли установить контакт по радиосвязи с самолетом. Глава МИД Эстонии в связи с данным инцидентом вызвал посла России, после чего вручил ему ноту протеста.
Согласно информации, инцидент произошел сегодня, 12 марта возле острова Вайндлоо. Представители главштаба эстонских Сил обороны сообщили, что вышеуказанный самолет пересек воздушные границы государства и находился в его пределах около одной минуты.
Отмечается, что транспондер летательного судна находился во включенном режиме, однако диспетчеры Эстонии не смогли установить контакт по радиосвязи с самолетом. Глава МИД Эстонии в связи с данным инцидентом вызвал посла России, после чего вручил ему ноту протеста.
Автор: Татьяна Свиридова