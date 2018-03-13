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Смартфон Huawei P20 Lite показался на видео перед релизом
Смартфон Huawei P20 Lite продемонстрировали на видео в преддверии релиза. До официальной презентации устройства осталось приблизительно две недели.

Смартфон Huawei P20 Lite показался на видео перед релизом


У потенциальных покупателей появилась возможность лучше узнать одну из моделей. Речь касается версии P20 Lite, которая была показана на видео. Новинка получит дисплей Notch Display с соотношением сторон 18:9. На задней панели конструкторы разместили двойную камеру с вертикальной ориентацией объективов. Смартфон будет размещен в стеклянный корпус. При этом не исключается поддержка беспроводного зарядного устройства.



Устройство использует аппаратную основу Kirin 659, использующую технологию искусственного интеллекта. Работать гаджет будет под управлением ОС Android Oreo. Как указывается в описании к видео, оригинальная модель отличается способностью распознавать жесты и делать фотоснимки без прикосновения к активным областям.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 06:30
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