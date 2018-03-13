Смартфон Huawei P20 Lite показался на видео перед релизом
Смартфон Huawei P20 Lite продемонстрировали на видео в преддверии релиза. До официальной презентации устройства осталось приблизительно две недели.
У потенциальных покупателей появилась возможность лучше узнать одну из моделей. Речь касается версии P20 Lite, которая была показана на видео. Новинка получит дисплей Notch Display с соотношением сторон 18:9. На задней панели конструкторы разместили двойную камеру с вертикальной ориентацией объективов. Смартфон будет размещен в стеклянный корпус. При этом не исключается поддержка беспроводного зарядного устройства.
Устройство использует аппаратную основу Kirin 659, использующую технологию искусственного интеллекта. Работать гаджет будет под управлением ОС Android Oreo. Как указывается в описании к видео, оригинальная модель отличается способностью распознавать жесты и делать фотоснимки без прикосновения к активным областям.
У потенциальных покупателей появилась возможность лучше узнать одну из моделей. Речь касается версии P20 Lite, которая была показана на видео. Новинка получит дисплей Notch Display с соотношением сторон 18:9. На задней панели конструкторы разместили двойную камеру с вертикальной ориентацией объективов. Смартфон будет размещен в стеклянный корпус. При этом не исключается поддержка беспроводного зарядного устройства.
Устройство использует аппаратную основу Kirin 659, использующую технологию искусственного интеллекта. Работать гаджет будет под управлением ОС Android Oreo. Как указывается в описании к видео, оригинальная модель отличается способностью распознавать жесты и делать фотоснимки без прикосновения к активным областям.
Автор: Валерий Антонов