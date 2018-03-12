Украина намерена взыскать $8 млрд в качестве компенсации за потерю Крыма
«Нафтогаз Украины» озвучила сумму иска, переданного в Третейский суд Гааги из-за перехода к РФ всех ее активов в Крыму. По словам Юрия Витренко, коммерческого директора, компания оценивает убытки в $8 млрд.
$5 млрд из данной суммы – это основной размер претензий Украины, а остальные $3 млрд – процентная ставка, передает «Интерфакс». Разбирательства по вопросам иска «Нафтогаза» состоятся в мае. Топ-менеджер компании Витренко не знает, как взыскать озвученную сумму, в случае удовлетворительного решения суда.
Главным активом «Нафтогаза» в Крыму являлся «Черноморнефтегаз», но в 2014 году после присоединения Крыма к России имущество дочерней компании было национализировано и вошло в устав нового предприятия, занимающегося эксплуатацией месторождений углеводородов на побережье Черного и Азовского морей. В феврале Украина рассказало о планах по продаже буровых вышек в акватории полуострова. В середине минувшего года суд Одессы арестовал имущество «Черноморнефтегаза» и самоподъемные буровые установки.
Ранее в Раде назвали цинизмом предложение главы Чехии по компенсации за Крым.
$5 млрд из данной суммы – это основной размер претензий Украины, а остальные $3 млрд – процентная ставка, передает «Интерфакс». Разбирательства по вопросам иска «Нафтогаза» состоятся в мае. Топ-менеджер компании Витренко не знает, как взыскать озвученную сумму, в случае удовлетворительного решения суда.
Главным активом «Нафтогаза» в Крыму являлся «Черноморнефтегаз», но в 2014 году после присоединения Крыма к России имущество дочерней компании было национализировано и вошло в устав нового предприятия, занимающегося эксплуатацией месторождений углеводородов на побережье Черного и Азовского морей. В феврале Украина рассказало о планах по продаже буровых вышек в акватории полуострова. В середине минувшего года суд Одессы арестовал имущество «Черноморнефтегаза» и самоподъемные буровые установки.
Ранее в Раде назвали цинизмом предложение главы Чехии по компенсации за Крым.
Автор: Ева Вит