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Datsun представил новые спецверсии GO и GO+
Известный автобренд Datsun представил новые спецверсии хэтча GO и GO+. Автомобили появятся на внутреннем авторынке Индии в рамках оригинальных модификаций, входящих в серию Remix Limited Edition.

Datsun представил новые спецверсии GO и GO+


Внешний дизайн новых версий подразумевает радиаторные решетки, спойлеры и колесные диски черного цвета. Бамперы украшают хромированные детали, а на дверях наклеены оранжевые полосы, символизирующие стилистику лимитированной спецверсии. Изначально автомобиль имел только черный цвет кузова, однако сейчас палитра спецверсий дополнена серебристым и белым цветами.

Внутренний дизайн не получил весомых изменений, кресла имеют обшивку из экокожи черного цвета, на которых присутствуют оранжевые элементы. Базовая комплектация оснащена кондиционером, современной аудиосистемой, системой для безключевого доступа в салон и приводом для передних стекол. По капотом хэтчбека расположен 1,2-литровый бензиновый мотор, выдающий 68 «лошадей». В паре с ним работает пятиступенчатая «механика». Стоимость моделей, в переводе на российские рубли, составляет 368 тысяч.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 07:30
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