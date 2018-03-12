В Челябинске ребенка накормили собственной рвотой в детсаду
В Челябинске ребенка накормили собственной рвотой. Инцидент случился в детсаде, отмечается в материалах местной прокуратуры. Соответствующая жалоба была подана против воспитателя дошкольного учреждения.
В региональную прокуратуру поступили 2 заявления со стороны родителей воспитанников детсада. Одно из них содержит сведения, что педагог скормила ребенку суп, в который перед этим малыша вырвало. Отмечается, что другая девочка стала свидетелем произошедшего, после чего 2 месяца не могла есть в учреждении, поскольку её самочувствие ухудшалось при виде детсадовской еды.
Иное заявление, подписанное 11 родителями той же воспитательной группы, содержит данные, что воспитатель собирала денежные средства на не установленные цели и не давала отчет касательно их расходования.
«Согласно полученной информации, работники прокуратуры Ленинского района Челябинска реализуют проверку представленных фактов. По результатам проверки утвердят процессуальное решение», — отметила представитель ведомства.
В региональную прокуратуру поступили 2 заявления со стороны родителей воспитанников детсада. Одно из них содержит сведения, что педагог скормила ребенку суп, в который перед этим малыша вырвало. Отмечается, что другая девочка стала свидетелем произошедшего, после чего 2 месяца не могла есть в учреждении, поскольку её самочувствие ухудшалось при виде детсадовской еды.
Иное заявление, подписанное 11 родителями той же воспитательной группы, содержит данные, что воспитатель собирала денежные средства на не установленные цели и не давала отчет касательно их расходования.
«Согласно полученной информации, работники прокуратуры Ленинского района Челябинска реализуют проверку представленных фактов. По результатам проверки утвердят процессуальное решение», — отметила представитель ведомства.
Автор: Валерий Антонов