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Татьяна Навка показала успехи младшей дочери в фигурном катании
Татьяна Навка поделилась с поклонниками новым видео, в очередной раз продемонстрировав достижения своей дочери Надежды, но теперь уже на льду. Девочка уверенно держится на коньках и старательно выполняет задания тренера по фигурному катанию.

Татьяна Навка показала успехи младшей дочери в фигурном катании


Раньше олимпийская чемпионка заявляла, что не хочет, чтобы дочь шла по ее стопам и связывала жизнь с таким нелегким и травмоопасным видом спорта. Судя по видео, фигуристка изменила решение и привела девочку на каток. Татьяна Навка старается приучать малышку к спорту, и Надежда растет очень активным ребенком. Девочка занимается гимнастикой, катается на лыжах, а теперь осваивает азы фигурного катания.

На ролике, снятом спортсменкой, ее дочь, одетая в теплый розовый комбинезон с наколенниками и в ярком шлеме, уверенно стоит на коньках старательно перешагивает препятствия и выполняет нехитрые элементы. Поклонники восхищенно отозвались о смелости и трудолюбии дочери Навки и Пескова.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 08:04
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