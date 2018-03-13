Татьяна Навка показала успехи младшей дочери в фигурном катании
Татьяна Навка поделилась с поклонниками новым видео, в очередной раз продемонстрировав достижения своей дочери Надежды, но теперь уже на льду. Девочка уверенно держится на коньках и старательно выполняет задания тренера по фигурному катанию.
Раньше олимпийская чемпионка заявляла, что не хочет, чтобы дочь шла по ее стопам и связывала жизнь с таким нелегким и травмоопасным видом спорта. Судя по видео, фигуристка изменила решение и привела девочку на каток. Татьяна Навка старается приучать малышку к спорту, и Надежда растет очень активным ребенком. Девочка занимается гимнастикой, катается на лыжах, а теперь осваивает азы фигурного катания.
На ролике, снятом спортсменкой, ее дочь, одетая в теплый розовый комбинезон с наколенниками и в ярком шлеме, уверенно стоит на коньках старательно перешагивает препятствия и выполняет нехитрые элементы. Поклонники восхищенно отозвались о смелости и трудолюбии дочери Навки и Пескова.
Раньше олимпийская чемпионка заявляла, что не хочет, чтобы дочь шла по ее стопам и связывала жизнь с таким нелегким и травмоопасным видом спорта. Судя по видео, фигуристка изменила решение и привела девочку на каток. Татьяна Навка старается приучать малышку к спорту, и Надежда растет очень активным ребенком. Девочка занимается гимнастикой, катается на лыжах, а теперь осваивает азы фигурного катания.
На ролике, снятом спортсменкой, ее дочь, одетая в теплый розовый комбинезон с наколенниками и в ярком шлеме, уверенно стоит на коньках старательно перешагивает препятствия и выполняет нехитрые элементы. Поклонники восхищенно отозвались о смелости и трудолюбии дочери Навки и Пескова.
Автор: Ева Вит