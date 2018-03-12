Никита Михалков не видит равноценной замены Олегу Табакову
Никита Михалков рассказал, что не видит достойной замены Олегу Табакову. Артист умер в возрасте 82 года во время пребывания в одной из клиник города Москвы.
«Из жизни ушёл великий артист. Человек, для которого профессия актёра была неотъемлемой и крупной частью жизни, обладающий невероятной способностью совершенно материал сделать произведением искусства высокого класса», - отметил режиссер.
Михалков выделил неповторимую индивидуальность артиста. Он отметил, что в этом случае фраза об отсутствии незаменимых не соответствует действительности.
«Не могу представить, кто может занять нишу, которую в нашем искусстве занимал Олег Табаков. Целая планета ушла, однако уверен, что её свет ещё долго продолжит освещать дорогу тем, кто намерен заниматься делом, которому артист посвятил свою жизнь», - сообщил Михалков.
Напомним, Олег Табаков умер 12 марта. В больнице он пребывал в течение нескольких месяцев. В реанимацию его доставили в ноябре 2017-го. Ранее стала известна дата прощания с артистом.
«Из жизни ушёл великий артист. Человек, для которого профессия актёра была неотъемлемой и крупной частью жизни, обладающий невероятной способностью совершенно материал сделать произведением искусства высокого класса», - отметил режиссер.
Михалков выделил неповторимую индивидуальность артиста. Он отметил, что в этом случае фраза об отсутствии незаменимых не соответствует действительности.
«Не могу представить, кто может занять нишу, которую в нашем искусстве занимал Олег Табаков. Целая планета ушла, однако уверен, что её свет ещё долго продолжит освещать дорогу тем, кто намерен заниматься делом, которому артист посвятил свою жизнь», - сообщил Михалков.
Напомним, Олег Табаков умер 12 марта. В больнице он пребывал в течение нескольких месяцев. В реанимацию его доставили в ноябре 2017-го. Ранее стала известна дата прощания с артистом.
Автор: Валерий Антонов