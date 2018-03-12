Дмитрий Нагиев прокомментировал смерть Олега Табакова
Дмитрий Нагиев дал комментарий о смерти Олега Табакова. Он заявил, что со знаменитым артистом уходит и дух интеллигенции.
Смерть Табакова Нагиев назвал «огромной трагедией и утратой» для всего государства. Шоумен выразил уверенность, что с актером уходит дух провинциального таланта России. Дмитрий Нагиев дал прогноз о будущем театра, лишившегося одного из столпов.
«Все, что будет после Олега Табакова, станет лишь попыткой не омрачить славу сделанного им», - процитировали СМИ артиста.
Многие знаменитости выразили соболезнования родственникам умершего. Они отметили вклад Табакова в развитие искусства России.
Смерть Табакова Нагиев назвал «огромной трагедией и утратой» для всего государства. Шоумен выразил уверенность, что с актером уходит дух провинциального таланта России. Дмитрий Нагиев дал прогноз о будущем театра, лишившегося одного из столпов.
«Все, что будет после Олега Табакова, станет лишь попыткой не омрачить славу сделанного им», - процитировали СМИ артиста.
Многие знаменитости выразили соболезнования родственникам умершего. Они отметили вклад Табакова в развитие искусства России.
Автор: Валерий Антонов