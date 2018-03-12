Перед смертью Олегу Табакову несколько раз приглашали священника
Родственники актера и режиссера Олега Табакова приглашали к нему в больницу священника. Эту информацию представителям СМИ подтвердили сотрудники медучреждения.
Худрука МХТ имени Чехова не стало сегодня, 12 марта. Имеется информация, что его отключили от жизнеобеспечивающих аппаратов. На протяжении нескольких месяцев Табаков боролся с тяжелой болезнью. В ноябре прошлого года культурный деятель попал в больницу с сепсисом.
Табакова не стало на 83-м году жизни. Церемония прощания с ним запланирована на четверг, 15 марта. Она состоится в МХТ им. Чехова. Похоронят народного артиста на Новодевичьем кладбище.
Худрука МХТ имени Чехова не стало сегодня, 12 марта. Имеется информация, что его отключили от жизнеобеспечивающих аппаратов. На протяжении нескольких месяцев Табаков боролся с тяжелой болезнью. В ноябре прошлого года культурный деятель попал в больницу с сепсисом.
Табакова не стало на 83-м году жизни. Церемония прощания с ним запланирована на четверг, 15 марта. Она состоится в МХТ им. Чехова. Похоронят народного артиста на Новодевичьем кладбище.
Автор: Валерия Орлова