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Марина Зудина откровенно рассказала о романе с Олегом Табаковым
12 марта на 83-м году жизни умер народный любимец Олег Табаков, не справившись с тяжелой болезнью. Легендарный актер не афишировал личную жизнь, хотя общественность долго обсуждала его брак с Мариной Зудиной, младше его на 30 лет. Вдова знаменитости в одном из интервью призналась, что роман с ним предчувствовала, но очень смущалась, когда впервые назвала его по имени.

Марина Зудина откровенно рассказала о романе с Олегом Табаковым


Зудина мечтала учиться на курсе Олега Табакова, и ей повезло ее взяли в мастерскую ГИТИСа на его курс. Молодая актриса восхищалась талантом гениального наставника, но ее сердце подсказывало, что он станет для нее больше, чем учитель. Роман между ними возник, когда Олег Павлович был женат, но Зудина не хотела разбивать семью и в то время не родила ребенка, о чем до сих пор жалеет.

Будущие супруги встречались тайком десять лет до официального замужества. Актриса никогда не требовала, чтобы Табаков развелся и ушел к ней, наоборот, надеялась встретить другого мужчину, способного перебить ее влюбленность, но чувства к Олегу Павловичу были сильны. Несколько лет Зудина не решалась называть его по имени и на «ты», а когда это случилось впервые, сильно смущалась. Супруга Табакова всю жизнь ощущала его заботу, любовь и в браке с ним чувствовала настоящее счастье.

12 марта Олега Табакова не стало. Однако он навсегда останется в памяти зрителей, завоевав их сердца яркими ролями в театре и кино.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 21:22
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