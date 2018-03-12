"На самом деле": Виталина Цымбалюк-Романовская ударила по ушам Марка Рудинштейна
Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в эфире телепрограммы «На самом деле» ударила продюсера Марка Рудинштейна по ушам. Такая реакция пианистки была вызвана конфликтом, который развернулся на глазах у телезрителей.
Скандалы вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской не перестают утихать. В последнем выпуске телешоу «На самом деле» произошел очередной конфликт между писанисткой и другом Армена Джигарханяна Марком Рудинштейном. Продюсер заявил, что в самом начале истории с Арменом Борисовичем его супруга заперла его в гримерке театра, когда артисту требовался укол с инсулином.
При этом последовало сомнение от Цымбалюк-Романовской относительно посещения продюсером театра, которого, по ее словам, не происходило в течение 20 лет. После этого перепалка набрала новые обороты, а Рудинштейн обозвал свою собеседницу «бледной спирохетой», убившей Джигарханяна. В ответ пианистка подошла к продюсеру и ударила его по ушам обеими ладонями.
Скандалы вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской не перестают утихать. В последнем выпуске телешоу «На самом деле» произошел очередной конфликт между писанисткой и другом Армена Джигарханяна Марком Рудинштейном. Продюсер заявил, что в самом начале истории с Арменом Борисовичем его супруга заперла его в гримерке театра, когда артисту требовался укол с инсулином.
При этом последовало сомнение от Цымбалюк-Романовской относительно посещения продюсером театра, которого, по ее словам, не происходило в течение 20 лет. После этого перепалка набрала новые обороты, а Рудинштейн обозвал свою собеседницу «бледной спирохетой», убившей Джигарханяна. В ответ пианистка подошла к продюсеру и ударила его по ушам обеими ладонями.
Автор: Татьяна Свиридова