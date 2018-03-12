Максим Галкин не верит в смерть Олега Табакова
Известный телеведущий Максим Галкин опубликовал огромный пост на своей странице в Instagram со словами скорби из-за смерти Олега Табакова. Артист сообщил, что надеялся до последнего, что актер сможет выздороветь, а теперь не может поверить в его смерть.
Максим Галкин с горечью в душе вспомнил о тех ролях, благодаря которым все знали и любили Олега Табакова. Сыгранные персонажи стали гениальными в исполнении артиста, а такое не может надоедать. Уход Табакова забрал у Галкина ощущение того, что можно сходить в театр и «сверить часы с его талантом».
Максим Галкин принес вои соболезнования родным и близким Олега Табакова. Известный телеведущий до сих пор не может смириться с утратой легенды отечественного кинематографа и театральной сферы. Подписчики шоумена поспешили выразить и свои соболезнования, отмечая высокий талант и профессионализм ушедшего артиста.
Максим Галкин с горечью в душе вспомнил о тех ролях, благодаря которым все знали и любили Олега Табакова. Сыгранные персонажи стали гениальными в исполнении артиста, а такое не может надоедать. Уход Табакова забрал у Галкина ощущение того, что можно сходить в театр и «сверить часы с его талантом».
Максим Галкин принес вои соболезнования родным и близким Олега Табакова. Известный телеведущий до сих пор не может смириться с утратой легенды отечественного кинематографа и театральной сферы. Подписчики шоумена поспешили выразить и свои соболезнования, отмечая высокий талант и профессионализм ушедшего артиста.
Автор: Татьяна Свиридова