Власти США определились, кому выдадут тело умершего маньяка Чарльза Мэнсона
Власти штата США Калифорнии решили вопрос, кому стоит выдать тело умершего маньяка Чарльза Мэнсона. Пожизненно заключённый глава секты умер в ноябре минувшего года, но похоронить его не могли до сих пор из-за 5-ти претендентов на его останки.
На днях стало известно, что американские власти позволили провести захоронение внуку Чарльза Мэнсона Джейсону Фримену. Он заберёт тело маньяка и возьмёт на себя все расходы за погребение либо кремацию и последующие мероприятия, связанные с похоронами. Именно таким оказалось решение суда в США.
На днях стало известно, что американские власти позволили провести захоронение внуку Чарльза Мэнсона Джейсону Фримену. Он заберёт тело маньяка и возьмёт на себя все расходы за погребение либо кремацию и последующие мероприятия, связанные с похоронами. Именно таким оказалось решение суда в США.
Автор: Воробьева Алина