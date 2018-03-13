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Власти США определились, кому выдадут тело умершего маньяка Чарльза Мэнсона
Власти штата США Калифорнии решили вопрос, кому стоит выдать тело умершего маньяка Чарльза Мэнсона. Пожизненно заключённый глава секты умер в ноябре минувшего года, но похоронить его не могли до сих пор из-за 5-ти претендентов на его останки.

Власти США определились, кому выдадут тело умершего маньяка Чарльза Мэнсона


На днях стало известно, что американские власти позволили провести захоронение внуку Чарльза Мэнсона Джейсону Фримену. Он заберёт тело маньяка и возьмёт на себя все расходы за погребение либо кремацию и последующие мероприятия, связанные с похоронами. Именно таким оказалось решение суда в США.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 08:30
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