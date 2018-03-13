В Москве из-за крупного ДТП ограничено движение по Ленинградскому шоссе
В северной части Москвы во вторник, 13 марта, произошло ДТП. Сообщается, что в результате столкновения грузовиков пострадали два человека. В связи с ЧП на дороге ограничено движение по Ленинградскому шоссе.
ДТП было зафиксировано рано утром. Имеется информация, что столкнулись КамАЗ и Hyundai Porter. Один из большегрузов отбросило на подземный пешеходный переход. На данный момент движение по правому и левому ряду в сторону Подмосковья ограничено.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. О состоянии здоровья пострадавших водителей пока ничего не сообщается. В ближайшее время будет производиться уборка дороги. В связи с этим не исключаются временные перекрытия движения.
ДТП было зафиксировано рано утром. Имеется информация, что столкнулись КамАЗ и Hyundai Porter. Один из большегрузов отбросило на подземный пешеходный переход. На данный момент движение по правому и левому ряду в сторону Подмосковья ограничено.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. О состоянии здоровья пострадавших водителей пока ничего не сообщается. В ближайшее время будет производиться уборка дороги. В связи с этим не исключаются временные перекрытия движения.
Автор: Валерия Орлова