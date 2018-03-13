Samsung Galaxy J8+ выйдет на рынок с мощным процессором, 4 Гб ОЗУ и Android Oreo
Смартфон Galaxy J8+ от Samsung протестирован на популярном бечнмарке Geekbench. По итогам тестов, гаджет выйдет на мировой рынок с мощным процессором, 4 Гб ОЗУ и ОС Android Oreo.
Для тестов использовался Samsung Galaxy J8+, который получил обозначение SM-J805G. Он оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, тактовая частота которого составляет 1,8 ГГц, а также 4 Гб «оперативки», операционной системой выступает Android Oreo.
До этого аналогичные тесты прошел и Samsung Galaxy J8 образца 2018 года, который по своим показателям стал более «слабым» собратом вышеуказанного смартфона. За его работу отвечает чипсет Exynos 7870 с тактовой частотой 1,6 ГГц, а объем ОЗУ составляет 3 Гб с аналогичной ОС Android Oreo. Эксперты предполагают, что два протестированных смартфона будут продаваться в разных странах. Более слабая модель, возможно появится в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке, тогда как «мощная» версия будет доступна в нескольких азиатских странах, Южной Америке и Китае.
Для тестов использовался Samsung Galaxy J8+, который получил обозначение SM-J805G. Он оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, тактовая частота которого составляет 1,8 ГГц, а также 4 Гб «оперативки», операционной системой выступает Android Oreo.
До этого аналогичные тесты прошел и Samsung Galaxy J8 образца 2018 года, который по своим показателям стал более «слабым» собратом вышеуказанного смартфона. За его работу отвечает чипсет Exynos 7870 с тактовой частотой 1,6 ГГц, а объем ОЗУ составляет 3 Гб с аналогичной ОС Android Oreo. Эксперты предполагают, что два протестированных смартфона будут продаваться в разных странах. Более слабая модель, возможно появится в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке, тогда как «мощная» версия будет доступна в нескольких азиатских странах, Южной Америке и Китае.
Автор: Татьяна Свиридова