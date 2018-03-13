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На TENAA появились характеристики и изображения ZTE V890
Еще не вышедший смартфон ZTE с кодовым номером V890 появился в китайском сайте сертификации TENAA на прошлой неделе. Все спецификации и характеристики V890 просочились в Сеть.

На TENAA появились характеристики и изображения ZTE V890


По имеющимся данным, ZTE V890 оснащен 6-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение FHD + (2160 x 1080 пикселей). Что касается экрана, то он является безрамочным. Следовательно, соотношение сторон составляет 18:9.

«Сердцем» устройства выступает процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц. Он будет доступен в вариантах RAM, таких как 3 ГБ, 4 ГБ и 6 ГБ. Размер накопителя в данных версиях составит 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ соответственно.

Если говорить об интерфейсе, то ZTE V890 будет осуществлять работу на базе Android 8.0 Oreo. Камера для селфи получила матрицу 8 Мп. Основной датчик является сдвоенным (20+16 Мп). Ёмкость аккумулятора составила 3900 мАч. Исходя из данного показателя, можно сделать вывод о хорошей автономности смартфона.

Вес девайса составляет 168 граммов. Сообщается, производитель наградил новинку сканером отпечатков пальцев. Камеры установлены вертикально. По информации TENAA, гаджет появится на рынке исключительно в черном цвете. О ценовой политике информация пока отсутствует.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:52
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