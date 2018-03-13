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Эксперты раскрыли стоимость новых смартфонов Nokia в России
Эксперты раскрыли, какой оказалась стоимость новых смартфонов бренда Nokia после их поступления в Россию. Несколько новых моделей фирма HMD Global презентовала общественности в рамках MWC 2018.

Эксперты раскрыли стоимость новых смартфонов Nokia в России

В ходе выставки разработчик представил в обновленном виде Nokia 6, а также Nokia 7 Plus. Первый из них прочнее прошлой версии, а еще он обзавелся несколько другим дизайном. Модель имеет оптику от Zeiss на 16 Мп, а сканер отпечатков теперь находится на задней стороне. За производительность у смартфона отвечает процессор Snapdragon 630. Nokia 6.1, как называют эту версию устройства, в торговых точках на территории России обойдется покупателю в почти 18 тысяч рублей.

Nokia 7 Plus имеет соотношение дисплея 18:9, а отличия от стандартной версии смартфона являются кардинальными. В частности, девайс имеет более производительный процессор, двойную камеру на 16 Мп, а емкость аккумулятора выросла до 3800 мАч. Такая покупка сильнее ударит по кошельку россиян, поскольку минимальная стоимость данного смартфона составит 28 тысяч рублей.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:08
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