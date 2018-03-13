Дана Борисова стала гостьей программы Елены Малышевой
Телеведущая Елена Малышева сообщила подписчикам Instagram о том, что Дана Борисова стала гостьей очередного выпуска программы о здоровье. Советующие публикации появились в аккаунтах соцсети обеих российских знаменитостей.
Дана Борисова уже на протяжении 6 месяцев проходит реабилитационный курс от наркозависимости. На кадрах опубликованной Еленой Малышевой видеозаписи эксперт в области здоровья советует коллеге не сдаваться, продолжать борьбу ради дочери Полины, а также выражает уверенность, что телеведущую ожидает победа.
Дана Борисова разместила в Instagram совместный с Еленой Малышевой снимок, в посте к которому поблагодарила специалиста за поддержку и за помощь. Поклонники, в свою очередь, порадовались за своего кумира и посоветовали не обращать внимания на многочисленных недоброжелателей и завистников, распространяющих нелестные слухи в надежде позлорадствовать над ожидаемыми ошибками Даны Борисовой в борьбе с наркозависимостью.
Дана Борисова уже на протяжении 6 месяцев проходит реабилитационный курс от наркозависимости. На кадрах опубликованной Еленой Малышевой видеозаписи эксперт в области здоровья советует коллеге не сдаваться, продолжать борьбу ради дочери Полины, а также выражает уверенность, что телеведущую ожидает победа.
Дана Борисова разместила в Instagram совместный с Еленой Малышевой снимок, в посте к которому поблагодарила специалиста за поддержку и за помощь. Поклонники, в свою очередь, порадовались за своего кумира и посоветовали не обращать внимания на многочисленных недоброжелателей и завистников, распространяющих нелестные слухи в надежде позлорадствовать над ожидаемыми ошибками Даны Борисовой в борьбе с наркозависимостью.
Автор: Воробьева Алина