Apple разрешила другим производителям делать новые виды кабелей и переходников
Apple, в рамках программы MFi, разрешила сторонним производителям аксессуаров выпускать свою продукцию для моделей компании. В частности, будут сертифицированы новые виды кабелей и переходников.
Другие участники рынка, например, смогут делать USB-C розетки для устройств под управлением Mac OS и гаджетов с установленной iOS. Получается, что аксессуары будут одинаковые как для владельцев моделей Apple, так и товаров иных производителей, где есть USB-C разъем.
Все выше описанное не означает, что порт Lightning, который является эксклюзивным для «яблочной компании», уйдет в историю. Кабеля, имеющие с одной стороны такой коннектор, а с другой стороны 3.5 мм аудиопорт, также подпадают под лицензированную программу. Теперь обладатели iPhone смогут подобрать более дешевые аналоги для подключения смартфона к акустике с разъемами Audio In/ AUX.
Другие участники рынка, например, смогут делать USB-C розетки для устройств под управлением Mac OS и гаджетов с установленной iOS. Получается, что аксессуары будут одинаковые как для владельцев моделей Apple, так и товаров иных производителей, где есть USB-C разъем.
Все выше описанное не означает, что порт Lightning, который является эксклюзивным для «яблочной компании», уйдет в историю. Кабеля, имеющие с одной стороны такой коннектор, а с другой стороны 3.5 мм аудиопорт, также подпадают под лицензированную программу. Теперь обладатели iPhone смогут подобрать более дешевые аналоги для подключения смартфона к акустике с разъемами Audio In/ AUX.
Автор: Северов Андрей