В беспроводной зарядке разглядели угрозу для iPhone X
Функция беспроводной зарядки, предусмотренная для iPhone X и iPhone 8, приводит к гораздо большему износу батареи. В связи с этим эксперты из ZDNet советуют использовать стандартный кабель.
Специалисты решили провести небольшое исследование. Через полгода iPhone одного из участников прошел 135 полный циклов зарядки. Все это время обладатель «яблочного» гаджета пользоваться беспроводным устройством. Теперь мужчина вынужден постоянно заряжать смартфон, поскольку заряда хватает на очень маленький период времени.
На данный момент не уточняется, о какой модели идет речь - об iPhone X или 8. В то же время отмечается, что до этого у пользователя был iPhone 6 Plus. После 800 циклов зарядке аккумулятор имеет 80% от первоначальной ёмкости.
С проблемами износа батареи столкнулись и пользователи устройств, работающих на базе Android. Сообщается, что беспроводные зарядки буквально «убивают» аккумулятор.
В конце прошлого года компания Apple официально призналась, что преднамеренно уменьшает производительность смартфонов, в которых имеется старая батарея. Эта информация вскрылась после того, как один из блогеров провел тестирование своего устройства. Купертиновцы пообещали возместить своим клиентам все затраты на ремонт.
Специалисты решили провести небольшое исследование. Через полгода iPhone одного из участников прошел 135 полный циклов зарядки. Все это время обладатель «яблочного» гаджета пользоваться беспроводным устройством. Теперь мужчина вынужден постоянно заряжать смартфон, поскольку заряда хватает на очень маленький период времени.
На данный момент не уточняется, о какой модели идет речь - об iPhone X или 8. В то же время отмечается, что до этого у пользователя был iPhone 6 Plus. После 800 циклов зарядке аккумулятор имеет 80% от первоначальной ёмкости.
С проблемами износа батареи столкнулись и пользователи устройств, работающих на базе Android. Сообщается, что беспроводные зарядки буквально «убивают» аккумулятор.
В конце прошлого года компания Apple официально призналась, что преднамеренно уменьшает производительность смартфонов, в которых имеется старая батарея. Эта информация вскрылась после того, как один из блогеров провел тестирование своего устройства. Купертиновцы пообещали возместить своим клиентам все затраты на ремонт.
Автор: Валерия Орлова