Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018
exclusive / Политика

СМИ: В Британии рассматривают возможность проведения кибератаки против России
Власти Британии рассматривают возможность кибератаки, направленной против России. К таким мерам могут прибегнуть в ходе расследования дела об отравлении Сергея Скрипаля, экс-полковника ГРУ, и его дочери, информирует The Times.

СМИ: В Британии рассматривают возможность проведения кибератаки против России

Согласно данным СМИ, сейчас в Британии заняты созданием киберпрограммы, которая бы помогла провести успешную хакерскую атаку. Соответствующим проектом заняты эксперты Минобороны страны при поддержке специалистов из Центра правительственной связи. Подвергнуть “нападению” могут онлайн-порталы Кремля и тех массмедиа, которые занимаются распространением “ложных” сведений по “делу Скрипаля”.

Ссылаясь на заявление источника в правительстве, издание уточняет, что после создания ПО для кибератаки оно должно пройти одобрение властей и получить “зеленый свет” для использования против РФ. Стоит уточнить, что Сергея Скрипаля отправили в тюрьму еще в 2006 году после обвинений в шпионаже в пользу Лондона. Недавно стало известно об отравлении деятеля неизвестным веществом.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:15
Читайте также
Жителям Прикамья заменили лифты в долг
В Госдуме предложили обязать СМИ указывать
Аналитики: В 2018 году лицензий лишатся 60 банков
СМИ: В Британии рассматривают возможность
Власти США определились, кому выдадут тело
Украина намерена взыскать $8 млрд в качестве
СМИ: российский самолет Ил-76 нарушил воздушную
Владимир Путин глубоко соболезнует родным Олега
Криптобиржа Binance заплатит за информацию о
Дмитрий Песков заявил о постепенном росте зарплат
«Русская рулетка»: США увлеклись киберагрессией
Министр энергетики Польши призвал не закупать
Добавление комментария
Последние новости
13.03, 11:40 Первая в истории пресс-конференция с представителем
13.03, 11:30 Пользователи Сети предложили писать на надгробиях
13.03, 11:24 Житель Приморья угрожал полицейским гранатой,
13.03, 11:21 На Ставрополье спасатели защитили женщину с ребенком от
13.03, 11:14 Ахеджакова о смерти Табакова: Плачу и не могу прийти в
13.03, 11:08 Ученые: Мощный геомагнитный шторм достигнет Земли 18
13.03, 11:00 Бывшая девушка Ди Каприо устроила откровенную фотосессию
13.03, 10:50 Эксперты заставили роботов транслировать порно и
13.03, 10:44 Актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни
13.03, 10:43 Жителям Прикамья заменили лифты в долг
13.03, 10:39 Актер Томми Вайсо записал пробы в образе Джокера
13.03, 10:28 В Госдуме предложили обязать СМИ указывать
13.03, 10:24 Samsung Galaxy J8+ выйдет на рынок с мощным процессором,
13.03, 10:14 При пожаре в Башкирии в собственном доме сгорела
13.03, 10:13 «Египетская сила» новой прически Варнавы разочаровала
13.03, 09:54 KIA Rio X-Line вырос в цене на 10 тысяч рублей
13.03, 09:46 В беспроводной зарядке разглядели угрозу для iPhone X
13.03, 09:40 Ученые: Живущая на коже бактерия защищает человека от
13.03, 09:32 В Орле сервис заказа такси помог полиции задержать
13.03, 09:30 Аналитики: В 2018 году лицензий лишатся 60 банков