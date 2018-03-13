СМИ: В Британии рассматривают возможность проведения кибератаки против России
Власти Британии рассматривают возможность кибератаки, направленной против России. К таким мерам могут прибегнуть в ходе расследования дела об отравлении Сергея Скрипаля, экс-полковника ГРУ, и его дочери, информирует The Times.
Согласно данным СМИ, сейчас в Британии заняты созданием киберпрограммы, которая бы помогла провести успешную хакерскую атаку. Соответствующим проектом заняты эксперты Минобороны страны при поддержке специалистов из Центра правительственной связи. Подвергнуть “нападению” могут онлайн-порталы Кремля и тех массмедиа, которые занимаются распространением “ложных” сведений по “делу Скрипаля”.
Ссылаясь на заявление источника в правительстве, издание уточняет, что после создания ПО для кибератаки оно должно пройти одобрение властей и получить “зеленый свет” для использования против РФ. Стоит уточнить, что Сергея Скрипаля отправили в тюрьму еще в 2006 году после обвинений в шпионаже в пользу Лондона. Недавно стало известно об отравлении деятеля неизвестным веществом.
Согласно данным СМИ, сейчас в Британии заняты созданием киберпрограммы, которая бы помогла провести успешную хакерскую атаку. Соответствующим проектом заняты эксперты Минобороны страны при поддержке специалистов из Центра правительственной связи. Подвергнуть “нападению” могут онлайн-порталы Кремля и тех массмедиа, которые занимаются распространением “ложных” сведений по “делу Скрипаля”.
Ссылаясь на заявление источника в правительстве, издание уточняет, что после создания ПО для кибератаки оно должно пройти одобрение властей и получить “зеленый свет” для использования против РФ. Стоит уточнить, что Сергея Скрипаля отправили в тюрьму еще в 2006 году после обвинений в шпионаже в пользу Лондона. Недавно стало известно об отравлении деятеля неизвестным веществом.
Автор: Марина Вебер