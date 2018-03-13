Ученые: Живущая на коже бактерия защищает человека от рака
Ученые университета Калифорнии в Сан-Диего после проведения исследований заявили о способности бактерии Staphylococcus epidermidis защищать человека от рака. Непатогенный элемент не причиняет никакого вреда организму.
По словам авторов проекта, Staphylococcus epidermidis может производить химический компонент под названием 6-Н-гидроксиаминопурин. Во время опытов над грызунами специалисты отключили функции данной бактерии и облучили животных ультрафиолетом. Спустя короткое время на коже у мышей появились опухоли. Оказалось, этот элемент подавляет синтез ДНК, предотвращая развитие злокачественных клеток.
Во второй части исследования ученые стали пересаживать компоненты рака и ввели 6-Н-гидроксиаминопурин внутривенно. Результаты показали, что у грызунов рак возникал на 50% меньше, нежели у представителей подконтрольной группы. По словам профессора Ричарда Галло, микробиом кожи человека является важным элементом, защищающим организм от онкологического заболевания.
Ранее ученые нашли способ убивать раковые клетки.
По словам авторов проекта, Staphylococcus epidermidis может производить химический компонент под названием 6-Н-гидроксиаминопурин. Во время опытов над грызунами специалисты отключили функции данной бактерии и облучили животных ультрафиолетом. Спустя короткое время на коже у мышей появились опухоли. Оказалось, этот элемент подавляет синтез ДНК, предотвращая развитие злокачественных клеток.
Во второй части исследования ученые стали пересаживать компоненты рака и ввели 6-Н-гидроксиаминопурин внутривенно. Результаты показали, что у грызунов рак возникал на 50% меньше, нежели у представителей подконтрольной группы. По словам профессора Ричарда Галло, микробиом кожи человека является важным элементом, защищающим организм от онкологического заболевания.
Ранее ученые нашли способ убивать раковые клетки.
Автор: Татьяна Кравченко