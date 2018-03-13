В Госдуме предложили обязать СМИ указывать антироссийскую направленность западных санкций
Виталий Милонов, депутат Государственной думы считается, что СМИ должны в обязательно порядке упоминать антироссийскую направленность западных санкций при публикации материалов о них. С таким предложением он обратился в главе Роскомнадзора Александру Жарову.
В письме, направленному руководителю ведомства, Милонов призвал оценить целесообразность и возможность внесения соответствующих изменений в НПА. По словам депутата, все сообщения в прессе, касающиеся темы ограничений со стороны США и Европы, должны сопровождаться специальной пометкой.
Милонов считает, что люди, читая статьи о санкциях, могут сделать неправильные выводы о причинах появления «антироссийской политики Запада».
В письме, направленному руководителю ведомства, Милонов призвал оценить целесообразность и возможность внесения соответствующих изменений в НПА. По словам депутата, все сообщения в прессе, касающиеся темы ограничений со стороны США и Европы, должны сопровождаться специальной пометкой.
Милонов считает, что люди, читая статьи о санкциях, могут сделать неправильные выводы о причинах появления «антироссийской политики Запада».
Автор: Валерия Орлова