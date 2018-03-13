Acura опубликовал первый тизер нового кроссовера RDX
Автобренд Acura опубликовал первый тизер нового кроссовера RDX, на котором запечатлена только передняя часть автомобиля. Презентация автоновинки состоится на мотор-шоу в Нью-Йорке 28 марта.
Разработкой дизайна для Acura RDX занимаются специалисты из Лос-Анджелеса, а техническим оснащением – эксперты из исследцентра в Раймонде в штате Огайо, где будет проходить и его сборка. Под капотом у кроссовера расположен 2,0-литровый турбодвигатель, работающий в паре с 10-ступенчатой коробкой передач. Управление внедорожником исключительно полноприводное, также появится спортверсия A-Spec.
По предположениям автоэкспертов, Acura RDX получит некоторые похожие элементы в стилистике и интерьере, как у концепт-кара Precision, представленного публике в 2016 году в Детройте. На территории России автомобили Acura не продаются с весны 2016 года из-за малого спроса покупателей. До этого времени на рынке предлагались внедорожники RDX и MDX, а также седан TLX.
Разработкой дизайна для Acura RDX занимаются специалисты из Лос-Анджелеса, а техническим оснащением – эксперты из исследцентра в Раймонде в штате Огайо, где будет проходить и его сборка. Под капотом у кроссовера расположен 2,0-литровый турбодвигатель, работающий в паре с 10-ступенчатой коробкой передач. Управление внедорожником исключительно полноприводное, также появится спортверсия A-Spec.
По предположениям автоэкспертов, Acura RDX получит некоторые похожие элементы в стилистике и интерьере, как у концепт-кара Precision, представленного публике в 2016 году в Детройте. На территории России автомобили Acura не продаются с весны 2016 года из-за малого спроса покупателей. До этого времени на рынке предлагались внедорожники RDX и MDX, а также седан TLX.
Автор: Татьяна Свиридова