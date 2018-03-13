Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018
exclusive / Экономика / Выбор редакции

Аналитики: В 2018 году лицензий лишатся 60 банков
Аналитики крупного российского рейтингового агентства RAEX спрогнозировали лишение лицензий у порядка 60 кредитных организаций РФ, включая 5 банков, находящихся в ТОП-50. В зону риска попадают структуры, до сих пор не приспособившие собственные бизнес-модели к изменившейся ситуации.

Аналитики: В 2018 году лицензий лишатся 60 банков


Согласно выводам исследования, четверть российских банков обладает безрезультатными концептуальными описаниями предпринимательской деятельности, что, по мнению специалистов, указывает на незавершенность процесса, направленного на оздоровление банковского сектора. Из-за кризиса бизнес-моделей с рынка уйдут неэффективные игроки, которых будет насчитываться к концу 2018 года не менее 60.

Аналитики RAEX пояснили: угроза отзыва лицензий актуальна для банков, не адаптировавшихся к новой парадигме ориентированного на риск надзора и не перешедших к менее опасной кредитной политике и сообразному уровню резервирования.

Между тем портал «Актуальные новости» на днях рассказал о новых правилах по кадастровой оценке недвижимости.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 09:30
Читайте также
Жителям Прикамья заменили лифты в долг
В Госдуме предложили обязать СМИ указывать
Аналитики: В 2018 году лицензий лишатся 60 банков
СМИ: В Британии рассматривают возможность
Власти США определились, кому выдадут тело
Украина намерена взыскать $8 млрд в качестве
СМИ: российский самолет Ил-76 нарушил воздушную
Владимир Путин глубоко соболезнует родным Олега
Криптобиржа Binance заплатит за информацию о
Дмитрий Песков заявил о постепенном росте зарплат
«Русская рулетка»: США увлеклись киберагрессией
Министр энергетики Польши призвал не закупать
Добавление комментария
Последние новости
13.03, 11:40 Первая в истории пресс-конференция с представителем
13.03, 11:30 Пользователи Сети предложили писать на надгробиях
13.03, 11:24 Житель Приморья угрожал полицейским гранатой,
13.03, 11:21 На Ставрополье спасатели защитили женщину с ребенком от
13.03, 11:14 Ахеджакова о смерти Табакова: Плачу и не могу прийти в
13.03, 11:08 Ученые: Мощный геомагнитный шторм достигнет Земли 18
13.03, 11:00 Бывшая девушка Ди Каприо устроила откровенную фотосессию
13.03, 10:50 Эксперты заставили роботов транслировать порно и
13.03, 10:44 Актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни
13.03, 10:43 Жителям Прикамья заменили лифты в долг
13.03, 10:39 Актер Томми Вайсо записал пробы в образе Джокера
13.03, 10:28 В Госдуме предложили обязать СМИ указывать
13.03, 10:24 Samsung Galaxy J8+ выйдет на рынок с мощным процессором,
13.03, 10:14 При пожаре в Башкирии в собственном доме сгорела
13.03, 10:13 «Египетская сила» новой прически Варнавы разочаровала
13.03, 09:54 KIA Rio X-Line вырос в цене на 10 тысяч рублей
13.03, 09:46 В беспроводной зарядке разглядели угрозу для iPhone X
13.03, 09:40 Ученые: Живущая на коже бактерия защищает человека от
13.03, 09:32 В Орле сервис заказа такси помог полиции задержать
13.03, 09:30 Аналитики: В 2018 году лицензий лишатся 60 банков