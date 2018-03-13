Аналитики: В 2018 году лицензий лишатся 60 банков
Аналитики крупного российского рейтингового агентства RAEX спрогнозировали лишение лицензий у порядка 60 кредитных организаций РФ, включая 5 банков, находящихся в ТОП-50. В зону риска попадают структуры, до сих пор не приспособившие собственные бизнес-модели к изменившейся ситуации.
Согласно выводам исследования, четверть российских банков обладает безрезультатными концептуальными описаниями предпринимательской деятельности, что, по мнению специалистов, указывает на незавершенность процесса, направленного на оздоровление банковского сектора. Из-за кризиса бизнес-моделей с рынка уйдут неэффективные игроки, которых будет насчитываться к концу 2018 года не менее 60.
Аналитики RAEX пояснили: угроза отзыва лицензий актуальна для банков, не адаптировавшихся к новой парадигме ориентированного на риск надзора и не перешедших к менее опасной кредитной политике и сообразному уровню резервирования.
Между тем портал «Актуальные новости» на днях рассказал о новых правилах по кадастровой оценке недвижимости.
Согласно выводам исследования, четверть российских банков обладает безрезультатными концептуальными описаниями предпринимательской деятельности, что, по мнению специалистов, указывает на незавершенность процесса, направленного на оздоровление банковского сектора. Из-за кризиса бизнес-моделей с рынка уйдут неэффективные игроки, которых будет насчитываться к концу 2018 года не менее 60.
Аналитики RAEX пояснили: угроза отзыва лицензий актуальна для банков, не адаптировавшихся к новой парадигме ориентированного на риск надзора и не перешедших к менее опасной кредитной политике и сообразному уровню резервирования.
Между тем портал «Актуальные новости» на днях рассказал о новых правилах по кадастровой оценке недвижимости.
Автор: Воробьева Алина