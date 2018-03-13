В Орле сервис заказа такси помог полиции задержать наркоторговца
В Орле сотрудники сервиса по заказу такси помогли сотрудникам полиции задержать молодого человека, который подозревается в распространение наркотических средств.
В прошлом месяце правоохранители обращались к сотрудникам организации, чтобы помочь отследить предполагаемого преступника. По номеру телефона удалось определить мужчину, вызывавшего такси. В этот же день подозреваемый был задержан. При нем были найдены запрещенные вещества, общий вес которых составил 55 грамм.
Отмечается, что служба такси получила благодарность от полиции за содействие следствию.
В прошлом месяце правоохранители обращались к сотрудникам организации, чтобы помочь отследить предполагаемого преступника. По номеру телефона удалось определить мужчину, вызывавшего такси. В этот же день подозреваемый был задержан. При нем были найдены запрещенные вещества, общий вес которых составил 55 грамм.
Отмечается, что служба такси получила благодарность от полиции за содействие следствию.
Автор: Валерия Орлова