Ученые: Мощный геомагнитный шторм достигнет Земли 18 марта
Ученые Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявили о мощном геомагнитном шторме, который 18 марта достигнет Земли. За текущий год это уже будет третья по счету буря, разрушающая телекоммуникационные системы.
Геомагнитный шторм способен оказывать воздействие на людей и других живых существ, вызывая сонливость и головокружение. По словам научных работников, это явление считается нарушением магнитосферы планеты, возникающим из-за эффективного обмена энергии солнечного ветра. Последним временем подобные бури начали распространяться достаточно часто. Специалисты назвали реальной возможность экстремального выброса.
Как заявил эксперт Дуг Биескер, сейчас существует некая неопределенность в понимании угрожающего уровня геомагнитного шторма. Он воздействует на всю энергосистему. Инженерам советуют закрывать оборудования во время бурь. Специалисты продолжат фиксировать приближение магнитного поля.
Ранее сообщалось о приближении геомагнитного шторма.
Геомагнитный шторм способен оказывать воздействие на людей и других живых существ, вызывая сонливость и головокружение. По словам научных работников, это явление считается нарушением магнитосферы планеты, возникающим из-за эффективного обмена энергии солнечного ветра. Последним временем подобные бури начали распространяться достаточно часто. Специалисты назвали реальной возможность экстремального выброса.
Как заявил эксперт Дуг Биескер, сейчас существует некая неопределенность в понимании угрожающего уровня геомагнитного шторма. Он воздействует на всю энергосистему. Инженерам советуют закрывать оборудования во время бурь. Специалисты продолжат фиксировать приближение магнитного поля.
Ранее сообщалось о приближении геомагнитного шторма.
Автор: Татьяна Кравченко