KIA Rio X-Line вырос в цене на 10 тысяч рублей
Ценник кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line увеличился на 10 тысяч рублей. Стоимость возросла абсолютно на все модификации автомобиля. Такой информацией поделились представители аналитического агентства «АВТОСТАТ» после проведения мониторинга цен на рынке РФ.
KIA Rio X-Line в комплектации Comfort начинается с отметки 794900 рублей. Если говорить о топовой версии кросс-хэтчбека южнокорейского производителя, то она обойдется в 1044900 рублей.
Следовательно, стоимость автомобиля увеличилась примерно на 1,3%. В «АВТОСТАТЕ» отмечается, что это уже второе по счету повышение цен на KIA Rio X-Line с ноября прошлого года. Именно тогда стартовали продажи транспортного средства. Впервые стоимость модели увеличилась в январе. С начала года дилерам удалось продать 3718 кросс-хэтчей.
KIA Rio X-Line в комплектации Comfort начинается с отметки 794900 рублей. Если говорить о топовой версии кросс-хэтчбека южнокорейского производителя, то она обойдется в 1044900 рублей.
Следовательно, стоимость автомобиля увеличилась примерно на 1,3%. В «АВТОСТАТЕ» отмечается, что это уже второе по счету повышение цен на KIA Rio X-Line с ноября прошлого года. Именно тогда стартовали продажи транспортного средства. Впервые стоимость модели увеличилась в январе. С начала года дилерам удалось продать 3718 кросс-хэтчей.
Автор: Валерия Орлова