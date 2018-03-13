«Египетская сила» новой прически Варнавы разочаровала поклонников
Екатерина Варнава опубликовала в своем Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала новую прическу в стиле «Тутанхамон». Поклонники были разочарованы образом артистки и оставили множество критических высказываний. По мнению большинства подписчиков, «египетская сила» шевелюры актрисы совершенно ей не к лицу.
Варнава любит экспериментировать с образами и легко решается на смелые шаги, чтобы привлечь внимание пользователей Сети. В микроблоге участницы и хореографа шоу «Comedy Woman» появился новый фотоснимок с подписью: «Поза закрытая... душа на распашку». Звезда телеэкранов обнажена до пояса, но прикрывает грудь руками. На голове у знаменитости красуется парик, напоминающий стиль «Тутанхамона». При этом актриса смотрит на фотографа пронзительным взглядом. Однако бывают случаи, когда фанаты не выдерживают и начинают откровенно возмущаться. На этот раз получилась именно такая ситуация, когда телеведущую раскритиковали: «Вам не идёт этот образ, Кать», «Что с твоими волосами????», «Стрижка вообще не к лицу», «Тихий ужас», «Я тоже не в восторге от метелки на голове...».
Не обошлось и без положительных высказываний в адрес Екатерины Варнавы: «Какая Вы необычная красивая девушка!», «В таких глазах можно утонуть», «Супер красивая!!!», «Шикарная фотография!». За непродолжительный период времени фотография артистки с новой прической собрала свыше 130000 позитивных отметки «Нравится».
Напомним, Екатерина Варнава поприветствовала понедельник постельным фото.
Варнава любит экспериментировать с образами и легко решается на смелые шаги, чтобы привлечь внимание пользователей Сети. В микроблоге участницы и хореографа шоу «Comedy Woman» появился новый фотоснимок с подписью: «Поза закрытая... душа на распашку». Звезда телеэкранов обнажена до пояса, но прикрывает грудь руками. На голове у знаменитости красуется парик, напоминающий стиль «Тутанхамона». При этом актриса смотрит на фотографа пронзительным взглядом. Однако бывают случаи, когда фанаты не выдерживают и начинают откровенно возмущаться. На этот раз получилась именно такая ситуация, когда телеведущую раскритиковали: «Вам не идёт этот образ, Кать», «Что с твоими волосами????», «Стрижка вообще не к лицу», «Тихий ужас», «Я тоже не в восторге от метелки на голове...».
Не обошлось и без положительных высказываний в адрес Екатерины Варнавы: «Какая Вы необычная красивая девушка!», «В таких глазах можно утонуть», «Супер красивая!!!», «Шикарная фотография!». За непродолжительный период времени фотография артистки с новой прической собрала свыше 130000 позитивных отметки «Нравится».
Напомним, Екатерина Варнава поприветствовала понедельник постельным фото.
Автор: Элана Ал-Лами