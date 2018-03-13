Актер Томми Вайсо записал пробы в образе Джокера
Американский актер Томми Вайсо записал пробы в образе Джокера и опубликовал видеоролик в Сети. На показанных кадрах исполнитель в копии костюма Хита Леджера играет главного антагониста комиксов и говорит перед камерой фразы.
В середине февраля этого года Томми Вайсо попросил Тодда Филлипса, режиссера новой картины о Джокере, прислать ему сообщения в соцсети Twitter. Постановщик пока что не ответил знаменитости. Артист решил не унывать, поэтому записал видео в образе одного из главных злодеев и противников Бэтмена. Гримеры попытались повторить весь образ, показанный в киноленте «Темный рыцарь».
На кадрах Томми Вайсо загримирован так же, как и Хит Леджер. Режиссер попытался повторить все фразы, произносимые разными актерами, которые исполнили эту роль. Тодд Филлипс сейчас занимается созданием нового фильма, где расскажет о становлении Джокера. Действие ленты будет происходить в 1980-х годах, когда неудавшийся комедиант с нестабильной психикой не выдерживает провалов на сцене.
Ранее Джокер вошел в ТОП-10 главных злодеев за всю историю кино.
В середине февраля этого года Томми Вайсо попросил Тодда Филлипса, режиссера новой картины о Джокере, прислать ему сообщения в соцсети Twitter. Постановщик пока что не ответил знаменитости. Артист решил не унывать, поэтому записал видео в образе одного из главных злодеев и противников Бэтмена. Гримеры попытались повторить весь образ, показанный в киноленте «Темный рыцарь».
На кадрах Томми Вайсо загримирован так же, как и Хит Леджер. Режиссер попытался повторить все фразы, произносимые разными актерами, которые исполнили эту роль. Тодд Филлипс сейчас занимается созданием нового фильма, где расскажет о становлении Джокера. Действие ленты будет происходить в 1980-х годах, когда неудавшийся комедиант с нестабильной психикой не выдерживает провалов на сцене.
Ранее Джокер вошел в ТОП-10 главных злодеев за всю историю кино.
Автор: Татьяна Кравченко