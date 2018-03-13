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exclusive / Шоу-бизнес

Ахеджакова о смерти Табакова: Плачу и не могу прийти в себя
Актриса Лия Ахеджакова не может смириться со смертью своего коллеги Олега Табакова. По ее словам, она не может поверить, что известного режиссера больше нет.

Ахеджакова о смерти Табакова: Плачу и не могу прийти в себя


Ахеджакова отметила, что очень трудно говорить на эту тему. Актриса не может прийти в себя, постоянно плачет.

Табакова не стало вчера, 12 марта. Его сердце остановилось в одной из столичных больниц, куда он попал в конце ноября прошлого года. Были периоды, когда худрук МХТ имени Чехова приходил в себя, врачи наблюдали положительную динамику, однако в итоге организм 82-летнего народного артиста не справился.

Кончину Табакова назвали огромной потерей для всей театральной сферы. С актером простятся на сцене МХТ имени Чехова в четверг, 15 марта. Сейчас ведутся приготовления к траурной церемонии. В Минкультуры заявили, что Табаков заслуживает, чтобы его проводили достойно.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:14
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