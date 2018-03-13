Ахеджакова о смерти Табакова: Плачу и не могу прийти в себя
Актриса Лия Ахеджакова не может смириться со смертью своего коллеги Олега Табакова. По ее словам, она не может поверить, что известного режиссера больше нет.
Ахеджакова отметила, что очень трудно говорить на эту тему. Актриса не может прийти в себя, постоянно плачет.
Табакова не стало вчера, 12 марта. Его сердце остановилось в одной из столичных больниц, куда он попал в конце ноября прошлого года. Были периоды, когда худрук МХТ имени Чехова приходил в себя, врачи наблюдали положительную динамику, однако в итоге организм 82-летнего народного артиста не справился.
Кончину Табакова назвали огромной потерей для всей театральной сферы. С актером простятся на сцене МХТ имени Чехова в четверг, 15 марта. Сейчас ведутся приготовления к траурной церемонии. В Минкультуры заявили, что Табаков заслуживает, чтобы его проводили достойно.
Ахеджакова отметила, что очень трудно говорить на эту тему. Актриса не может прийти в себя, постоянно плачет.
Табакова не стало вчера, 12 марта. Его сердце остановилось в одной из столичных больниц, куда он попал в конце ноября прошлого года. Были периоды, когда худрук МХТ имени Чехова приходил в себя, врачи наблюдали положительную динамику, однако в итоге организм 82-летнего народного артиста не справился.
Кончину Табакова назвали огромной потерей для всей театральной сферы. С актером простятся на сцене МХТ имени Чехова в четверг, 15 марта. Сейчас ведутся приготовления к траурной церемонии. В Минкультуры заявили, что Табаков заслуживает, чтобы его проводили достойно.
Автор: Валерия Орлова