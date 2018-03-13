Первая в истории пресс-конференция с представителем прародителей человечества не состоится
Первая в истории пресс-конференция с участием представителя человечества не состоится, так как ее предполагаемые участники «уничтожены». О мероприятии заявили еще в феврале, однако религиозные спецслужбы и власти препятствовали его проведению.
По словам организаторов, правительственные структуры пытались сорвать готовящуюся пресс-конференцию с представителем прародителей человечества. Позже в СМИ появились сведения, что все участвующие лица были уничтожены. Это случилось в результате падения пассажирского вертолета в Нью-Йорке. Из-за произошедшей катастрофы 5 человек погибли, а пилот сбежал. Частный воздушный транспорт был нанят для перевозки людей, которые должны были приехать на мероприятие.
Очевидцы заявили, что пострадавших людей никто не попытался спасти. На все расследование трагического инцидента якобы наложили гриф «Top Secret». Водолазам и сотрудникам американской полиции приказали молчать о произошедшем. Некоторые заявили, что на пресс-конференции должен был появиться настоящий пришелец, однако эту информацию не подтвердили официально.
Ранее астрономы заявили о намерении искать инопланетян по космическому мусору.
По словам организаторов, правительственные структуры пытались сорвать готовящуюся пресс-конференцию с представителем прародителей человечества. Позже в СМИ появились сведения, что все участвующие лица были уничтожены. Это случилось в результате падения пассажирского вертолета в Нью-Йорке. Из-за произошедшей катастрофы 5 человек погибли, а пилот сбежал. Частный воздушный транспорт был нанят для перевозки людей, которые должны были приехать на мероприятие.
Очевидцы заявили, что пострадавших людей никто не попытался спасти. На все расследование трагического инцидента якобы наложили гриф «Top Secret». Водолазам и сотрудникам американской полиции приказали молчать о произошедшем. Некоторые заявили, что на пресс-конференции должен был появиться настоящий пришелец, однако эту информацию не подтвердили официально.
Ранее астрономы заявили о намерении искать инопланетян по космическому мусору.
Автор: Татьяна Кравченко