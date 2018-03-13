При пожаре в Башкирии в собственном доме сгорела пенсионерка
В одном из домов на территории Башкирии произошел пожар, в результате которого погибла женщина пенсионного возраста. Тело 76-летней гражданки было обнаружено в ее собственном жилище.
Согласно полученным сведениям, инцидент отмечен в населенном пункте Сикияз, входящем в состав Дуванского района республики. Там вечером понедельника, 12 марта, разгорелся пожар в одном из частных домов. Прибывшие на место спасатели начали бороться с огнем, на что ушло время. Всего в процессе гашения пламени пришлось задействовать две единицы спецтехники, а также пять членов личного состава экстренных служб Башкирии. После того, как огонь удалось потушить, пожарные обследовали дом, обнаружив тело проживавшей там 76-летней пенсионерки.
Сейчас по факту пожара проводится предварительная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии, после чего будет приниматься соответствующее решение. Одной из вероятных причин случившегося называют несоответствующее правилам безопасности использование электрооборудования.
Согласно полученным сведениям, инцидент отмечен в населенном пункте Сикияз, входящем в состав Дуванского района республики. Там вечером понедельника, 12 марта, разгорелся пожар в одном из частных домов. Прибывшие на место спасатели начали бороться с огнем, на что ушло время. Всего в процессе гашения пламени пришлось задействовать две единицы спецтехники, а также пять членов личного состава экстренных служб Башкирии. После того, как огонь удалось потушить, пожарные обследовали дом, обнаружив тело проживавшей там 76-летней пенсионерки.
Сейчас по факту пожара проводится предварительная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии, после чего будет приниматься соответствующее решение. Одной из вероятных причин случившегося называют несоответствующее правилам безопасности использование электрооборудования.
Автор: Марина Вебер