Запорожская АЭС купила детали в России
Руководство Запорожской АЭС несколько дней назад заключило соглашение с латвийской компанией Raido Trading, предполагающее закупку запчастей. Они изготовляются на предприятии «Дизель-Энерго», мощности которого располагаются в Санкт-Петербурге. Сумма сделки на этот раз составила 2,57 миллиона евро.
Детали необходимы для аварийных источников питания, установленных на АЭС. Специалисты используют их в резервных системах.
Владельцами Raido Training являются граждане Беларуси. Еще два года назад компания начала получать заказы украинского «Энергоатома». Общая сумма заключенных контрактов превысила отметку в 22,53 миллиона евро.
В феврале СМИ сообщали, что СБУ решило пресекать закупку деталей российского производства. Что касается Запорожской АЭС, то она выдает примерно 20% электроэнергии, потребляемой на территории Украины.
Детали необходимы для аварийных источников питания, установленных на АЭС. Специалисты используют их в резервных системах.
Владельцами Raido Training являются граждане Беларуси. Еще два года назад компания начала получать заказы украинского «Энергоатома». Общая сумма заключенных контрактов превысила отметку в 22,53 миллиона евро.
В феврале СМИ сообщали, что СБУ решило пресекать закупку деталей российского производства. Что касается Запорожской АЭС, то она выдает примерно 20% электроэнергии, потребляемой на территории Украины.
Автор: Валерия Орлова