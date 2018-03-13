Lada Vesta уступила лидерство Kia Rio по продажам за февраль
Модель Lada Vesta в январе была названа самым популярным седаном в России, а «серебро» досталось Kia Rio. В прошлом месяце вышеуказанные модели поменялись местами, так как отечественный седан уступил лидерство корейскому авто.
По статистическим данным АЕБ, корейский легковой автомобиль Kia Rio стал лидером по продажам с показателем в 8 979 реализованных экземпляров. Второе место занял победитель предыдущего месяца Lada Vesta с 8 456 проданными моделями. На третьем месте расположился Lada Granta, который в свое время также лидировал на российском авторынке. Данные отечественные автомобили, в количестве 6 681 экземпляров, приобретены жителями России в феврале текущего года.
Четвертое место получил Hyundai Creta с 5 937 проданных машин. За ним идет Hyundai Solaris с показателем 4 600 авто. В ТОП-10 также попали седаны Volkswagen Polo, Renault Duster, а также Lada Largus, Skoda Rapid и Lada 4x4.
По статистическим данным АЕБ, корейский легковой автомобиль Kia Rio стал лидером по продажам с показателем в 8 979 реализованных экземпляров. Второе место занял победитель предыдущего месяца Lada Vesta с 8 456 проданными моделями. На третьем месте расположился Lada Granta, который в свое время также лидировал на российском авторынке. Данные отечественные автомобили, в количестве 6 681 экземпляров, приобретены жителями России в феврале текущего года.
Четвертое место получил Hyundai Creta с 5 937 проданных машин. За ним идет Hyundai Solaris с показателем 4 600 авто. В ТОП-10 также попали седаны Volkswagen Polo, Renault Duster, а также Lada Largus, Skoda Rapid и Lada 4x4.
Автор: Татьяна Свиридова