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Lada Vesta уступила лидерство Kia Rio по продажам за февраль
Модель Lada Vesta в январе была названа самым популярным седаном в России, а «серебро» досталось Kia Rio. В прошлом месяце вышеуказанные модели поменялись местами, так как отечественный седан уступил лидерство корейскому авто.

Lada Vesta уступила лидерство Kia Rio по продажам за февраль


По статистическим данным АЕБ, корейский легковой автомобиль Kia Rio стал лидером по продажам с показателем в 8 979 реализованных экземпляров. Второе место занял победитель предыдущего месяца Lada Vesta с 8 456 проданными моделями. На третьем месте расположился Lada Granta, который в свое время также лидировал на российском авторынке. Данные отечественные автомобили, в количестве 6 681 экземпляров, приобретены жителями России в феврале текущего года.

Четвертое место получил Hyundai Creta с 5 937 проданных машин. За ним идет Hyundai Solaris с показателем 4 600 авто. В ТОП-10 также попали седаны Volkswagen Polo, Renault Duster, а также Lada Largus, Skoda Rapid и Lada 4x4.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 11:52
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