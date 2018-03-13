В России набирает популярность аномальный туризм
В России в последнее время набирает огромную популярность аномальный туризм. Любители данного вида отдыха отправляются в различные места с целью увидеть призраков, НЛО или необычные светящиеся шары.
В Волгоградской области расположена Медведицкая гряда, представленная в виде нескольких холмов высотой до 300 метров. По словам туристов, в данном месте можно увидеть летающие огни и шаровые молнии, а также необычные сферические объекты. В Пермском крае также есть «аномальная зона», привлекающая туристов. Она называется Молебка и, по словам уфологов, здесь происходит изменение хода времени, появляются НЛО и миражи, а предметы начинают левитировать. Более того, в данной местности неоднократно находили следы Снежного человека, а странные события происходят с определенным циклом, поэтому нынешнее лето должно порадовать аномальных туристов.
В Северном Урале большой популярностью пользуется Перевал Дятлова, а интерес отдыхающих вызван необъяснимым исчезновением девяти человек тургруппы Игоря Дятлова, которые пропали в 1959 году. На последнем месте, по мнению пользователей соцсетей, оказалось урочище Шушмор в Калужской области. Тут часто пропадают люди и происходят оптические аномалии, а болотная местность получила название «Бермудского треугольника Мещеры».
В Волгоградской области расположена Медведицкая гряда, представленная в виде нескольких холмов высотой до 300 метров. По словам туристов, в данном месте можно увидеть летающие огни и шаровые молнии, а также необычные сферические объекты. В Пермском крае также есть «аномальная зона», привлекающая туристов. Она называется Молебка и, по словам уфологов, здесь происходит изменение хода времени, появляются НЛО и миражи, а предметы начинают левитировать. Более того, в данной местности неоднократно находили следы Снежного человека, а странные события происходят с определенным циклом, поэтому нынешнее лето должно порадовать аномальных туристов.
В Северном Урале большой популярностью пользуется Перевал Дятлова, а интерес отдыхающих вызван необъяснимым исчезновением девяти человек тургруппы Игоря Дятлова, которые пропали в 1959 году. На последнем месте, по мнению пользователей соцсетей, оказалось урочище Шушмор в Калужской области. Тут часто пропадают люди и происходят оптические аномалии, а болотная местность получила название «Бермудского треугольника Мещеры».
Автор: Татьяна Свиридова