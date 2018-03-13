Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018
exclusive / Общество

В России набирает популярность аномальный туризм
В России в последнее время набирает огромную популярность аномальный туризм. Любители данного вида отдыха отправляются в различные места с целью увидеть призраков, НЛО или необычные светящиеся шары.

В России набирает популярность аномальный туризм


В Волгоградской области расположена Медведицкая гряда, представленная в виде нескольких холмов высотой до 300 метров. По словам туристов, в данном месте можно увидеть летающие огни и шаровые молнии, а также необычные сферические объекты. В Пермском крае также есть «аномальная зона», привлекающая туристов. Она называется Молебка и, по словам уфологов, здесь происходит изменение хода времени, появляются НЛО и миражи, а предметы начинают левитировать. Более того, в данной местности неоднократно находили следы Снежного человека, а странные события происходят с определенным циклом, поэтому нынешнее лето должно порадовать аномальных туристов.

В Северном Урале большой популярностью пользуется Перевал Дятлова, а интерес отдыхающих вызван необъяснимым исчезновением девяти человек тургруппы Игоря Дятлова, которые пропали в 1959 году. На последнем месте, по мнению пользователей соцсетей, оказалось урочище Шушмор в Калужской области. Тут часто пропадают люди и происходят оптические аномалии, а болотная местность получила название «Бермудского треугольника Мещеры».

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 12:00
Читайте также
Депутаты Верховной рады займутся тотальной
Центробанк планирует ужесточить правила учета
Во Франции инженеры La Machine строят движущееся
В РФ доходы от сдачи жилья в аренду предложили
В России набирает популярность аномальный туризм
Запорожская АЭС купила детали в России
Жителям Прикамья заменили лифты в долг
В Госдуме предложили обязать СМИ указывать
Аналитики: В 2018 году лицензий лишатся 60 банков
СМИ: В Британии рассматривают возможность
Власти США определились, кому выдадут тело
Украина намерена взыскать $8 млрд в качестве
Добавление комментария
Последние новости
13.03, 13:45 Депутаты Верховной рады займутся тотальной украинизацией
13.03, 13:38 Житель Петербурга сломал знакомому нос из-за котенка
13.03, 13:37 В бенчмарке Geekbench засветился ASUS ZenFone 5 Max с
13.03, 13:30 Центробанк планирует ужесточить правила учета залогов по
13.03, 13:22 Самый богатый человек мира сделает путешествия в космос
13.03, 13:15 Американские ученые выяснили, кто зависим от соцсетей и
13.03, 13:04 Во Франции инженеры La Machine строят движущееся
13.03, 12:59 В Сети обнародован тизер нового смартфона Lenovo S5
13.03, 12:53 В Будапеште заработал первый в Европе “умный отель”
13.03, 12:46 Внешность китайской ведущей Ян Дан не меняется уже 22
13.03, 12:40 В Сети обсуждают опубликованное письмо-завещание
13.03, 12:32 В РФ доходы от сдачи жилья в аренду предложили
13.03, 12:25 Ирина Аллегрова разочаровала публику на концерте в
13.03, 12:17 Эксперт назвал американский MacBook лучше российского
13.03, 12:16 Ученые рассказали о неожиданной причине депрессии
13.03, 12:10 Житель Омска до смерти избил мать и выбросил ее в
13.03, 12:06 Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин в шоке от диагноза
13.03, 12:00 В России набирает популярность аномальный туризм
13.03, 11:52 Lada Vesta уступила лидерство Kia Rio по продажам за
13.03, 11:47 Запорожская АЭС купила детали в России