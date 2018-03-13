Ученые рассказали о неожиданной причине депрессии
Ученые в ходе исследований сумели установить, что пониженный уровень холестерина может провоцировать депрессию. Такие выводы сделаны экспертами из Мексики, о чем сообщается на страницах Planet Today.
Ученые отмечают, что холестерин играет для мозга важную роль, принимая участия в целом ряде ключевых для индивида процессов. Исследования помогли узнать, что если уровень холестерина опускается ниже 160-130, у человека возрастает риск психических расстройств. Участниками масштабной работы экспертов стали порядка 500 граждан. Оказалось, что люди с гипохолестеринемией, у которых холестерин ниже 150, чаще имели депрессивное расстройство.
Понижение уровня указанного соединения отражалось на функции рецептора 5HT-1А, который отвечает за снижение у человека тревожности. Кроме того, поскольку выработка серотонина понижается, увеличивается риск суицида и вспышек насилия. Фактически, низкие уровни холестерина неизбежно негативно отражаются на общем поведении индивида. В данном направлении продолжаются исследования.
Ученые отмечают, что холестерин играет для мозга важную роль, принимая участия в целом ряде ключевых для индивида процессов. Исследования помогли узнать, что если уровень холестерина опускается ниже 160-130, у человека возрастает риск психических расстройств. Участниками масштабной работы экспертов стали порядка 500 граждан. Оказалось, что люди с гипохолестеринемией, у которых холестерин ниже 150, чаще имели депрессивное расстройство.
Понижение уровня указанного соединения отражалось на функции рецептора 5HT-1А, который отвечает за снижение у человека тревожности. Кроме того, поскольку выработка серотонина понижается, увеличивается риск суицида и вспышек насилия. Фактически, низкие уровни холестерина неизбежно негативно отражаются на общем поведении индивида. В данном направлении продолжаются исследования.
Автор: Марина Вебер