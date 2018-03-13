Американские ученые выяснили, кто зависим от соцсетей и их качества характера
Американские ученые выяснили, кто больше всего зависим от соцсетей. Были изучены различные качества характера, влияющие на это.
Исследование проводили специалисты из Бингемтонского университета, его целью являлось узнать, что побуждает людей проводить массу времени в Интернете и различных соцсетях. Были применены методики, которые аналогичны исследованию алкоголизма и наркомании. Один из ученых провел опросы среди 300 студентов, анкета была составлена так, чтобы раскрыть пять факторов характера: покладистость, невротизм, добросовестность, экстроверсию, открытость к новому опыту. Исаак Вагефи сделал вывод, что фанатичные пользователи соцсетей невротичны, покладисты и добросовестны.
Невротики – это люди, которые переносят сложные жизненные обстоятельства, пребывая в стрессовом состоянии. Это качество больше всего влияло на подобный способ проведения свободного времени. Добросовестность - хорошая черта, присущая тем, кто доводит дело до конца и в чистом виде не приводящая к зависимости. Однако полученные данные показали усиление негативного влияние в ее сочетании с высоким невротизмом. Покладистость также положительное свойство, но вместе с добросовестностью почему-то подталкивало человека к общению с другими больше в виртуальном мире.
Исследование проводили специалисты из Бингемтонского университета, его целью являлось узнать, что побуждает людей проводить массу времени в Интернете и различных соцсетях. Были применены методики, которые аналогичны исследованию алкоголизма и наркомании. Один из ученых провел опросы среди 300 студентов, анкета была составлена так, чтобы раскрыть пять факторов характера: покладистость, невротизм, добросовестность, экстроверсию, открытость к новому опыту. Исаак Вагефи сделал вывод, что фанатичные пользователи соцсетей невротичны, покладисты и добросовестны.
Невротики – это люди, которые переносят сложные жизненные обстоятельства, пребывая в стрессовом состоянии. Это качество больше всего влияло на подобный способ проведения свободного времени. Добросовестность - хорошая черта, присущая тем, кто доводит дело до конца и в чистом виде не приводящая к зависимости. Однако полученные данные показали усиление негативного влияние в ее сочетании с высоким невротизмом. Покладистость также положительное свойство, но вместе с добросовестностью почему-то подталкивало человека к общению с другими больше в виртуальном мире.
Автор: Северов Андрей