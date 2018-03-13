Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018
exclusive / Наука

Американские ученые выяснили, кто зависим от соцсетей и их качества характера
Американские ученые выяснили, кто больше всего зависим от соцсетей. Были изучены различные качества характера, влияющие на это.


Американские ученые выяснили, кто зависим от соцсетей и их качества характера


Исследование проводили специалисты из Бингемтонского университета, его целью являлось узнать, что побуждает людей проводить массу времени в Интернете и различных соцсетях. Были применены методики, которые аналогичны исследованию алкоголизма и наркомании. Один из ученых провел опросы среди 300 студентов, анкета была составлена так, чтобы раскрыть пять факторов характера: покладистость, невротизм, добросовестность, экстроверсию, открытость к новому опыту. Исаак Вагефи сделал вывод, что фанатичные пользователи соцсетей невротичны, покладисты и добросовестны.

Невротики – это люди, которые переносят сложные жизненные обстоятельства, пребывая в стрессовом состоянии. Это качество больше всего влияло на подобный способ проведения свободного времени. Добросовестность - хорошая черта, присущая тем, кто доводит дело до конца и в чистом виде не приводящая к зависимости. Однако полученные данные показали усиление негативного влияние в ее сочетании с высоким невротизмом. Покладистость также положительное свойство, но вместе с добросовестностью почему-то подталкивало человека к общению с другими больше в виртуальном мире.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 13:15
Читайте также
Багдасаров о заявлении Генштаба РФ по Сирии:
В России Минпромторг повысит утильсбор на
Депутаты Верховной рады займутся тотальной
Центробанк планирует ужесточить правила учета
Во Франции инженеры La Machine строят движущееся
В РФ доходы от сдачи жилья в аренду предложили
В России набирает популярность аномальный туризм
Запорожская АЭС купила детали в России
Жителям Прикамья заменили лифты в долг
В Госдуме предложили обязать СМИ указывать
Аналитики: В 2018 году лицензий лишатся 60 банков
СМИ: В Британии рассматривают возможность
Добавление комментария
Последние новости
13.03, 15:50 Ученые: Курильщики чаще страдают от психрасстройств и
13.03, 15:41 Ученые из России помогут добывать больше нефти
13.03, 15:30 Компания Essential запатентовала переднюю камеру,
13.03, 15:29 В Москве клиент секс-шопа устроил в магазине тест-драв
13.03, 15:29 В Пермском крае из детсада сбежали дети
13.03, 15:20 Kia представила обновленный минивэн Carnival с новым
13.03, 15:11 Искусственный интеллект предсказал, какое порно будет
13.03, 15:03 Отец Владислава Галкина считает, что его сына убили
13.03, 14:55 В Toyota извинились за слишком долгую работу над новой
13.03, 14:46 Дональд Трамп заблокировал сделку ключевого поставщика
13.03, 14:38 «Яндекс» позволил пользователям и компаниям создавать
13.03, 14:26 Обряд отпевания Олега Табакова будет закрытым по желанию
13.03, 14:22 Mitsubishi Eclipse Cross для рынка России оснастят
13.03, 14:15 Valve вводит платную подписку Dota Plus в игру Dota 2
13.03, 14:08 Багдасаров о заявлении Генштаба РФ по Сирии: «Правильно»
13.03, 14:00 В России Минпромторг повысит утильсбор на автомобили в
13.03, 13:53 Microsoft внедрит на Xbox эксклюзивную PC-технологию
13.03, 13:45 Депутаты Верховной рады займутся тотальной украинизацией
13.03, 13:44 Отец Жанны Фриске выставил на продажу подаренный
13.03, 13:38 Житель Петербурга сломал знакомому нос из-за котенка