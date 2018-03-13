Эксперт назвал американский MacBook лучше российского своей клавиатурой
Пользователь Сети провел обзор MacBook, продающегося на территории США и России. Эксперт, работающий на ноутбуке от компании Apple, заявил о лучшей клавиатуре на американском устройстве, нежели на товаре, который поступил в европейские магазины.
Внимание на раскладку владелец MacBook обратил, когда пролил на нее сладкий чай. Он отправился в сервисный центр, где специалисты высушили комплектации аппарата. Они предупредили, что в дальнейшем кнопки могут залипать. Спустя несколько недель пользователь Сети не смог уже работать на девайсе. Среди главных отличий российской и американской клавиатуры эксперт выделил уменьшенный размер левой Shift, а также странное расположение Slash и Enter.
На европейском варианте MacBook проще использовать диакритику и типографику, так как на американском эти функции практически не действуют. В ноутбуках Apple, продающихся в США, все выглядит максимально гармонично. В российской же возникают трудности при нажатии Enter и Shift из-за их маленьких размеров.
Ранее сообщалось об улучшенной технологии, позволяющей избавить клавиатуру MacBook от залипания.
Внимание на раскладку владелец MacBook обратил, когда пролил на нее сладкий чай. Он отправился в сервисный центр, где специалисты высушили комплектации аппарата. Они предупредили, что в дальнейшем кнопки могут залипать. Спустя несколько недель пользователь Сети не смог уже работать на девайсе. Среди главных отличий российской и американской клавиатуры эксперт выделил уменьшенный размер левой Shift, а также странное расположение Slash и Enter.
На европейском варианте MacBook проще использовать диакритику и типографику, так как на американском эти функции практически не действуют. В ноутбуках Apple, продающихся в США, все выглядит максимально гармонично. В российской же возникают трудности при нажатии Enter и Shift из-за их маленьких размеров.
Ранее сообщалось об улучшенной технологии, позволяющей избавить клавиатуру MacBook от залипания.
Автор: Татьяна Кравченко